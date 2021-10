La estancia en la Commonwealth se complica en el 11x07 de 'The Walking Dead'

El anterior episodio de 'The Walking Dead' fue un auténtico disfrute para los amantes del terror, un género que fue explotado a través de una trama en la que Connie y Virgil quedaban atrapados en una casa habitada por unas misteriosas criaturas Ambos lograron salir con vida justo a tiempo para que se produjese el esperado encuentro entre Connie y Kelly y sus amigas. Mientras tanto, Pope puso a prueba la lealtad de Daryl, que no tuvo más remedio que torturar a su compañero para continuar manteniendo su tapadera. Además, se vio obligado a acompañar a Leah y a Carver hasta el punto de encuentro al que tenía que llegar para reunirse con Maggie, por lo que tuvo que hacer uso de su ingenio para ayudar a sus amigos a escapar sin ser vistos.

En el séptimo episodio de la undécima y última temporada de 'The Walking Dead', titulado "Promises Broken", que podemos ver en VOSE la madrugada del domingo al lunes y doblado al castellano cada lunes por la noche a las 22:00 horas en FOX España, el grupo encabezado por Eugene paga las consecuencias de sus actos mientras Yumiko consigue una importante entrevista. Por su parte, Negan decide ayudar a Maggie y a Elijah enseñándoles una nueva táctica de supervivencia. Y ajeno a la situación que viven sus amigos, Daryl continúa descubriendo más información sobre Leah y los Segadores.

Las normas de la Commonwealth

Stephanie y Eugene en el 11x07 de 'The Walking Dead'

Confiar en alguien en un mundo en el que cualquiera te puede engañar es algo prácticamente imposible, por lo que no es de extrañar que Eugene siga teniendo tantas dudas. Parece que la única persona capaz de calmarle es Stephanie, de la que está más enamorado que nunca. Le ha costado olvidar a Rosita, pero no podemos juzgarle porque el pobre todavía no ha conocido lo que es el amor recíproco, por lo que el más mínimo interés por parte de Stephanie ya es todo un mundo para él. De este modo, ambos comparten castigo después de que fuesen descubiertos intentando contactar con Alexandria, por lo que no tienen más remedio que ayudar a eliminar a los caminantes para despejar nuevas zonas para la Commonwealth.

Aunque el castigo parece un tanto pesado, se han librado de la expulsión y, además, continúan teniendo privilegios como el acceso a la sanidad, lo que ha permitido que Ezekiel pueda ser tratado cuando su salud empezaba a empeorar. Además, Yumiko no solo se ha escapado por estar con su hermano, también ha logrado que la tengan en cuenta para puestos importantes dentro de la comunidad. No solo eso, gracias a sus conocimientos como abogada consigue que la mismísima Pamela Milton acceda a reunirse con ella. Yumiko conoce sus derechos y los de sus amigos, por lo que va a hacer todo lo posible por ayudarles.

Sebastian Milton en el 11x07 de 'The Walking Dead'

Sin embargo, por mucho que se haya vuelto a enfundar su traje de abogada, Yumiko todavía tiene que resolver muchos misterios. Sin ir más lejos, su hermano Tomi insiste en que nadie debe saber que antes era médico. Está muy contento con la simplicidad de su vida como pastelero, por lo que no quiere asumir las mismas responsabilidades que tenía antes. Para sorpresa de todos, la conversación fraternal se detiene cuando varios soldados se acercan para detener a Tomi. Desconocemos qué ha hecho para ser retenido de esa forma, pero Lance Hornsby, la mano derecha de la gobernadora, le pide que sea paciente. La incertidumbre aumenta al igual que los intereses ocultos, por lo que todavía tenemos muchas incógnitas que hacen que la vida en la Commonwealth sea muy interesante.

Si la detención de Tomi no era suficiente para aumentar el ambiente de tensión y la desconfianza de los recién llegados, la supervivencia de nuestros protagonistas en la Commonwealth se complica cuando Eugene es detenido después de pegar un puñetazo a Sebastian, hijo de Pamela Milton. El joven inició una discusión acusando de muy malas formas a Eugene y a Stephanie de haberles arruinado su velada, pero en realidad lo único que hicieron fue salvarles la vida. Eugene no puede soportar ser tratado de esa forma cuando sabe que actuó de buena fe y que gracias a ellos no han sido devorados por los caminantes, por lo que su actuación, aunque reprochable por las formas, es comprensible. Ahora, si quiere salir de la cárcel va a tener que revelar las coordenadas de Alexandria. ¿Traicionará a su gente con tal de salvarse a sí mismo y seguir compartiendo tiempo con Stephanie?

En busca de venganza

Maggie camina como un Susurrador en el 11x07 de 'The Walking Dead'

El daño producido por los Segadores es indudable, solo tenemos que fijarnos en Maggie, que ha perdido prácticamente a toda la gente de su nuevo grupo. Elijah es el único que todavía continúa con vida y su esperanza era hallar a su hermana, anhelo que se esfuma cuando la encuentran convertida en caminante. Todas estas circunstancias se convierten en sed de venganza, pero para poder acabar con los responsables de tanta muerte tienen que planificar cada uno de sus movimientos. Hasta ahora han podido comprobar que cualquier error, por mínimo que sea, es suficiente para que todo se vuelve en su contra y sus vidas vuelvan a correr peligro. Además, son muy pocos aliados para iniciar una guerra sin meditarlo con tiempo.

Negan parece ser el único capaz de razonar con la mente fría para hacerles entender que necesitan hasta la última ayuda que puedan conseguir para que el arriesgado plan salga bien. Sabiendo que Maggie no tiene más remedio que aceptar su mano, aprovecha la situación para pedirle la paz permanente, un movimiento muy inteligente por su parte. El acuerdo les deja libertad para una conversación muy reveladora en la que recuerdan heridas del pasado y Negan reconoce que, si pudiera cambiar lo que hizo, mataría a todos y no solo a Glenn y Abraham. Con las aguas calmadas, por lo menos por ahora a falta de saber si de verdad será una tregua permanente, Negan toma las riendas y enseña a Maggie y a Elijah a moverse entre los caminantes tal y como hacían los Susurradores. El plan es reunir una gran horda y dirigirla hacia Meridian, brillante idea para sumar fuerzas y poder atacar a los Segadores hasta acabar con ellos.

No todo es lo que parece

Leah y Daryl en el 11x07 de 'The Walking Dead'

Cuando una serie como 'The Walking Dead' tiene un elenco tan amplio es normal que a veces algunos personajes queden relegados a un segundo plano. Asimismo, esa pluralidad hace que unos personajes tengan mayor interés a nivel narrativo que otros, por mucho que intenten que cada uno tenga su espacio en alguna trama. Uno de los perjudicados por tanta variedad es el padre Gabriel, cuyas apariciones no terminan de ser lo suficientemente atractivas. Su lucha con la fe sigue siendo su punto fuerte, pero quizá este tema comienza a hacerse reiterativo. El único aliciente que tiene ahora es la mentira que le ha dicho a Maggie cuando le ha asegurado que no ha visto a nadie cerca, cuando en el fondo se ha topado con uno de los Segadores al que ha dejado continuar al ver que era creyente como él.

Desde que Pope le dio la bienvenida como uno más de los Segadores, Daryl no ha tenido más remedio que mantener su coartada a base de mentiras y de una perfecta interpretación que por ahora le ha salvado la vida. Sin embargo, todavía parece que tendremos que esperar mucho más hasta que pueda liberarse de las ataduras de Pope y regresar con sus amigos a Alexandria. Lo que podría ser un problema en realidad está siendo utilizado por Daryl como forma para continuar averiguando información sobre este grupo, todo ello al mismo tiempo que recupera su relación con Leah, con la que mantuvo un idilio en el pasado. Además, gracias a la presencia de Daryl dentro del grupo los espectadores también podemos conocer más de cerca las intenciones de los Segadores más allá de la violencia de sus actuaciones.

Poco a poco los miembros de este grupo van quitándose las caretas. Mientras que Pope es implacable en sus decisiones, Leah parece que tiene dobles intenciones. Por un lado, de cara a su líder se muestra como una mujer fuerte que no es capaz de dejar que la furia de Pope caiga sobre sus compañeros. Por otro lado, aunque se muestra fiel a Pope, en el fondo no tiene tanta maldad como parece. Ese es el motivo por el que no duda en desobedecer las órdenes si con eso consigue salvar la vida de una familia inocente, detalle que no pasa desapercibido por Daryl. De hecho, viendo el buen fondo de Leah, Daryl intenta confesarle algo, pero nos quedamos con las dudas de saber qué tenía que decir cuando la mujer le interrumpe al recibir una notificación por radio. ¿Iba a confesarle cuál es su verdadera relación con Maggie y el resto?