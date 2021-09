Unos habitantes inesperados aparecen en Hilltop en el 11x05 de 'The Walking Dead'

La semana pasada en 'The Walking Dead' acompañamos a Daryl en su nueva aventura en solitario tras separarse del resto del grupo tras el ataque de los Segadores. Siguiendo a Perro, Daryl terminó encontrándose con Leah, la mujer con la que hizo muy buenas migas hasta que perdió su pista. El reencuentro estuvo lleno de tensión y muchas mentiras, hasta que el arquero consiguió recuperar su confianza de nuevo con un papel muy bien elaborado. De hecho, su actuación fue tan creíble que logró ganarse el beneplácito de Pope, líder del letal grupo que le dio la bienvenida después de que hacerle pasar por una última prueba que Daryl superó con matrícula de honor. Todas esas acciones nos permitieron conocer más a fondo a los Segadores, descubriendo que es un grupo formado por antiguos militares y que no tienen piedad ninguna.

En el quinto episodio de la undécima y última temporada de 'The Walking Dead', titulado "Out of the Ashes", que podemos ver en VOSE la madrugada del domingo al lunes y doblado al castellano cada lunes por la noche a las 22:00 horas en FOX España, Aaron, Carol, Lydia y Jerry viajan hasta Hilltop para buscar herramientas entre las ruinas que quedan después del incendio provocado por los Susurradores. Mientras tanto, el grupo de Eugene pasa por el proceso de orientación en la Commonwealth. Por su parte, Maggie y Negan continúan su camino por el bosque y Judith y sus amigos tienen un enfrentamiento con el grupo de adolescentes de la comunidad.

Más detalles de la Commonwealth

Mercer en la Commonwealth en el 11x05 de 'The Walking Dead'

Cuando Eugene, Yumiko, Princesa y Ezekiel recibieron el visto bueno para formar parte de la Commonwealth se abrieron un mundo de posibilidades, entre otras, conocer cómo es por dentro esta comunidad. La incógnita no ha durado mucho tiempo y por fin hemos descubierto cómo es la vida de los habitantes de la Commonwealth. Siendo bastante fiel a las descripciones de los cómics en los que se basa la serie, hemos podido ver una comunidad muy avanzada que se asemeja bastante al mundo antes de que los caminantes tomaran el control. El propio Tomi, hermano de Yumiko, ha sido el encargado de confirmar que es mucho más feliz ahora que trabaja como pastelero que cuando ejercía de cirujano. Sus palabras suenan tan sinceras que más bien parece que esté hablando del auténtico paraíso.

Aunque nuestros protagonistas podrían formar parte de ese universo idílico que dirige Pamela Milton después de recibir una carta en las que se les ha asignado una vivienda y un puesto de trabajo, no tardan en complicarse la vida cuando intentan contactar con la gente de Alexandria. Con la ayuda de Stephanie, que se muestra muy dispuesta a ayudarles, logran establecer conexión por radio con Rosita, pero Mercer no tarda en cortar la comunicación y detenerles. Una vez más, Stephanie vuelve a ejercer de heroína impidiendo que sean desterrados, aunque les asegura que serán castigados por incumplir las normas.

El destino de Eugene y compañía quedan en el aire hasta saber cuál será la pena que tendrán que pagar por desobedecer los estatutos de la Commonwealth, pues las normas son un asunto serio hasta el punto de tener jueces y abogados. No obstante, sea cual sea el castigo, estamos ansiosos por seguir descubriendo cómo es la vida en esta comunidad, especialmente después de ver lo bien que se desenvuelve Princesa ante la presencia de Mercer y ese toque de comedia que aporta y que tan bien sienta entre tanto drama. Además, no nos podemos olvidar de Yumiko, que ha quedado cautivada por las palabras de su hermano. ¿Decidirá quedarse y olvidarse de Magna y sus compañeros de Alexandria? ¿Lograrán reunirse todos en la Commonwealth?

Cuestión de confianza

Maggie y Negan en el 11x05 de 'The Walking Dead'

Tras la traición de Negan y después de que Maggie le perdonara la vida, ambos parecen estar destinados a permanecer mucho tiempo juntos. La última vez que los vimos, hace dos episodios, decidieron continuar adelante después de ayudar a un malherido Alden, que se quedaba solo en una antigua iglesia. Para Maggie no es la compañía más agradable del mundo, pero Negan sabe defenderse y orientarse, por lo que ahora tiene mucho valor del que le gustaría y puede ser un aliado a la hora de cubrirle. A pesar de todas las diferencias, trabajar unidos surge efecto y logran su propósito de llegar hasta el puesto donde podrán coger algo de recursos, aunque Maggie no puede quitarse de la mente al resto de sus amigos, a los que todavía espera encontrar.

Precisamente, como la esperanza es lo último que se pierde, Maggie decide quedarse a esperar a sus compañeros. Negan no está de acuerdo con su decisión y, aunque no nos guste reconocerlo, tiene toda la razón. Sin embargo, justo cuando Negan se había cansado de esperar, Gabriel y Elijah hacen acto de presencia demostrando que a veces las cosas salen bien. El problema está en que ahora están completamente decididos a seguir esperando hasta que Daryl también aparezca por la puerta, pero como espectadores sabemos que lo último que va a hacer es exponer a sus amigos, por lo que pasará tiempo hasta que pueda reunirse con ellos.

El valor de la amistad y la familia

Gracie y Judith en el 11x05 de 'The Walking Dead'

Si algo hemos ido descubriendo a medida que hemos visto crecer a Judith es que la pequeña es una digna sucesora de sus padres. No solo es capaz de defenderse por sí misma y tiene una madurez sorprendente para su edad, también sabe cómo proteger a su gente. Con esta intención, la joven ejerce de profesora para enseñar a su hermano y a sus amigos a defenderse. Su nivel de liderazgo es tal que no duda ni un segundo en llamar la atención a un grupo de adolescentes que juega de forma muy peligrosa con un caminante que asoma entre los muros de Alexandria. Como dato curioso, el joven que da vida a dicho caminante se trata de Gus Morgan, el hijo de Jeffrey Dean Morgan y Hilarie Burton, quienes interpretan a Negan y a Lucille.

Por desgracia, ni en un mundo postapocalíptico te puedes librar de los abusones y Judith acaba recibiendo comentarios hirientes sobre su familia. Además, por mucho que intente disimular mostrando valor y coraje, siendo tan pequeña es normal que le afecten las palabras que le recuerdan que Michonne tuvo que marcharse y que su padre y su hermano ya no están con ella. Incluso a cualquier adulto le costaría lidiar con tantas pérdidas. Asimismo, aunque tiene a su alrededor mucha gente que le quiere, Judith ha tenido que crecer sin su verdadera familia y los objetos materiales que conserva son los pocos recuerdos que le quedan de ellos. La emotividad aumenta cuando reconoce ante Rosita que tiene miedo de olvidar a su familia en una conversación de esas que encogen el corazón. Para más inri, ver al resto de los pequeños a su lado confirmando que le van a ayudar a reconstruir la madera rota por los abusones nos recuerda que la familia también se puede elegir.

La reaparición de los Susurradores

Lydia, Carol, Jerry y Aaron en Hilltop en el 11x05 de 'The Walking Dead'

Si eras de las personas que pensaban que los Susurradores se habían terminado con la muerte de Alpha y Beta, estabas completamente equivocada. Puede que la muerte de sus líderes provocara la disolución del grupo, pero algunos decidieron permanecer unidos porque no conocen otro modo de vida. De este modo, cuando Aaron, Carol, Jerry y Lydia llegan a Hilltop en busca de herramientas que pudiesen quedar entre los escombres, descubren a Keith entre varios caminantes que deambulan por los restos del incendio. Como era de esperar, la ira, el resentimiento y la sed de venganza se convierten en los protagonistas, provocando que Aaron tome las riendas y se dedique a torturar a Keith hasta que confiese la verdad, sobre todo desde que averiguan que les ha intentado engañar ocultando que había más Susurradores en el sótano.

Las acciones de Aaron quizá no son las mejores porque Keith ahora es un hombre asustado que solo busca sobrevivir, pero su forma de actuar está totalmente justificada por su miedo. Aaron vive con temor a perder a su hija Gracie y al resto de sus amigos y está dispuesto a hacer lo imposible para protegerlos. En un acto inesperado, Carol toma el relevo en el liderazgo y consigue que Aaron deje a Keith en paz al ver que no supone ningún peligro. De hecho, gracias a esta decisión el antiguo Susurrador desvela que vio a Connie salir con vida de la cueva, aunque parecía herida. No hay mal que por bien no venga y ahora sí que tienen una pista que aumenta la esperanza de encontrar a Connie. Además, han hilado muy bien ambas tramas para volver a poner en el foco de atención a Connie. Solo nos queda esperar al próximo episodio para saber qué ha sido de ella durante todo este tiempo.