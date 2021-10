'The Walking Dead' presenta a un esperado personaje del cómic en el 11x07

La última temporada de 'The Walking Dead' continúa avanzando a pasos agigantados y resolviendo algunas de las incógnitas planteadas durante todos estos años. Entre otras preguntas, los seguidores del cómic en el que se basa la serie esperaban saber si algunos de los personajes importantes de la obra original que todavía no han participado en la adaptación televisiva iban a hacer acto de presencia o no. En el séptimo episodio de esta tanda final por fin han despejado una de las dudas y han presentado a Sebastian Milton, el hijo de Pamela Milton, la gobernadora de la Commonwealth. El actor encargado de dar vida a este joven es Teo Rapp-Olsson, al que hemos podido ver de forma episódica en ficciones como 'Blue Bloods' o 'Bull'.

Teo Rapp-Olsson es Sebastian Milton en 'The Walking Dead'

La aparición de Sebastian se ha producido dentro de la Commonwealth, cuando se encontraba disfrutando de una jornada tranquila con su novia hasta que unos caminantes se han acercado a su posición. Eugene (Josh McDermitt) y Stephanie (Chelle Ramos), que se hallaban cerca cumpliendo con sus tareas, han sido los encargados de acudir en su ayuda para terminar con la amenaza. Para sorpresa de Eugene, lejos de obtener palabras de agradecimiento por salvarles la vida, Sebastian ha iniciado un enfrentamiento acusándoles de haberles fastidiado el momento, discusión que ha finalizado con Eugene propinándole un puñetazo. Con esta presentación nos han mostrado que se trata de un joven maleducado, caprichoso y bastante grosero que está acostumbrado a todos los privilegios que le aporta ser el hijo de la líder de la comunidad.

Si has seguido o conoces más o menos la historia narrada en el cómic sabrás que Sebastian juega un papel muy importante en el desenlace de la obra original creada por Robert Kirkman, pues es el responsable de la muerte de Rick Grimes (Andrew Lincoln). Sin embargo, ante la ausencia del sheriff en la adaptación televisiva, desconocemos cuál será el rol concreto que juegue este joven y la relevancia que tendrá más allá de los diversos problemas que puede generar con su carácter y forma de ser. De momento tendremos que esperar para comprobar qué sorpresas esconde y cómo encaja este personaje en la recta final de 'The Walking Dead'.

A falta de conocer a Pamela Milton

Tras ponerle rostro a Sebastian ahora esperamos con ansia ver a Pamela Milton, a quien han nombrado en reiteradas ocasiones, pero a la que todavía no hemos podido ver en pantalla. Su aparición es la más ansiada desde que se comunicó el final de la serie y se afirmó que los protagonistas llegarían a la Commonwealth. A la espera de la emisión del último episodio de la primera parte de la undécima temporada de 'The Walking Dead', no sabemos si tendremos que esperar hasta el año que viene para poder disfrutar con la presencia de Pamela. No obstante, parece que esta aparición cada vez se encuentra más cerca, sobre todo después de que Yumiko (Eleanor Matsuura) casi lograra reunirse con ella en su despacho antes de que la gobernadora tuviera que anular la cita al descubrir que Sebastian había sido agredido.