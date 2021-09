Daryl se reencuentra con una vieja conocida en el 11x04 de 'The Walking Dead'

En el anterior episodio de 'The Walking Dead', el equipo liderado por Maggie sufrió las consecuencias del último ataque de los Segadores, lamentando nuevas muertes. Además, los supervivientes se vieron obligados a dividirse con tal de salvar sus vidas, por lo que Maggie se marchó por un lado encontrándose con Negan y un malherido Alden, al que tuvieron que abandonar para poder continuar hasta donde se encuentran los suministros que tanto necesitan. Mientras tanto, Carol, Rosita, Magna y Kelly lograron recuperar diversos caballos que necesitaban urgentemente para tener algo de lo que alimentarse, aunque no fuera plato de buen gusto para nadie.

En este cuarto episodio de la undécima y última temporada de 'The Walking Dead', titulado "Rendition", que podemos ver en VOSE la madrugada del domingo al lunes y doblado al castellano cada lunes por la noche a las 22:00 horas en FOX España, Daryl y Dog hacen lo imposible para escapar del ataque, pero finalmente son capturados por los Segadores. Ambos son conducidos hasta Meridian, donde Daryl vuelve a conectar con una figura familiar de su pasado.

El reencuentro con Leah

Leah se reencuentra con Daryl en el 11x04 de 'The Walking Dead'

Meses atrás, cuando se emitió el episodio 18 de la décima temporada, nos preguntábamos si alguna vez volveríamos a ver a Leah (Lynn Collins), aquella mujer que Daryl conoció después de separarse del grupo para ir en busca de Rick tras su desaparición. En aquel capítulo la puerta quedaba completamente abierta cuando Daryl confesó que no sabía el paradero actual de la mujer. Además, teniendo en cuenta el impacto que Leah tuvo en la vida de Daryl, las probabilidades de su regreso eran bastantes altas, pues no podemos olvidar que nuestro arquero favorito se enamoró de ella. Por suerte, la serie no ha finalizado sin resolver esta incógnita y Leah ha reaparecido como miembro de los Segadores.

En concreto, el capítulo comienza justo donde lo dejamos cuando el grupo de Maggie fue atacado en medio de la carretera por los Segadores, con la diferencia de que ahora toda la atención se centra en Daryl, del que no supimos nada la semana pasada. De este modo, la serie vuelve a utilizar a uno solo de los protagonistas para construir todo el episodio, algo que no habían hecho todavía esta temporada. Así pues, la acción predomina sobre todo en los primeros minutos, cuando descubrimos cómo Daryl y Perro fueron capturadas por el grupo enmascarado. La primera sorpresa llega cuando Leah descubre su rostro, algo que sucede nada más comenzar el episodio para poder indagar más en la relación entre ella y Daryl.

Como era de esperar, después de todo el tiempo que ha pasado, el vínculo entre Daryl y Leah no es el mismo que antaño y ahora la desconfianza es la protagonista. Tampoco ha faltado la tensión, fruto precisamente de ese recelo. Por este motivo, Daryl prefiere mentir para proteger a su gente, pues sabe que, aunque Leah era una persona en la que confiaba, ahora forma parte de un grupo muy peligroso. Asimismo, con el regreso de Leah cobran más sentido aquellos capítulos adicionales de la temporada anterior que, en un principio, parecía que no aportaban nada a la historia de la serie.

El plan de Daryl

Daryl y Dog en el 11x04 de 'The Walking Dead'

Ahora que ha sido capturado, la prioridad de Daryl es la supervivencia y, sobre todo, proteger a su gente. Con este motivo como principal motor, de una forma muy astuta, Daryl decide hacerse pasar por un transeúnte que se topó por casualidad con el grupo de Maggie, excusa perfecta para argumentar que casi no los conoce de nada. Sabe que no es tan sencillo que le crean, pero gracias a Negan adquirió resistencia ante las torturas y, además, a base de insistir logra convencer a Leah, que comienza a relajarse cuando piensa que Daryl está siendo sincero con sus palabras. En un momento en el que los dos bajan la guardia confiesan que ambos se estuvieron buscando, pero ya sabemos cuál fue el resultado. Ahora Daryl es el que lamenta no haber podido hacer más, especialmente al ver el bando en el que se encuentra Leah.

Dejando de lado los sentimentalismos, Daryl ha sabido jugar muy bien sus cartas ganándose de nuevo la confianza de Leah. Para ello ha tenido que utilizar la mentira, pero al contrario que ella, Daryl sí conoce de lo que son capaces los Segadore y lo último que va a permitir es que vuelvan a atacar a la gente de Alexandria y Hilltop. De hecho, tras superar una prueba en la que ha tenido que salvar su vida y la de Leah cuando les habían dejado atrapados en una cabaña en llamas, Daryl se gana el beneplácito de Pope, el líder de los Segadores. A partir de ahora forma parte del grupo, por lo que puede actuar desde dentro para intentar derrotarlos o, por lo menos, para impedir que vuelvan a hacer daño a sus amigos.

Las entrañas de los Segadores

Daryl contra uno de los Segadores en el 11x04 de 'The Walking Dead'

Con la excusa de la captura de Daryl han podido presentarnos en mayor profundidad a los Segadores. Por el momento solo los habíamos visto en acción, por lo que sabíamos cómo se mueven en la pelea cuerpo a cuerpo, pero todavía no los habíamos escuchado hablar y mucho menos conocíamos cuáles son las intenciones por las que actúan de forma tan letal. Más allá de Leah, cuyo interés radica en su relación con Daryl, el personaje más llamativo es el de Pope, el líder del grupo. Por fin le ponemos rostro a la voz al mando, descubriendo que son mercenarios que tienen muy presentes la figura de Dios.

Los ideales de Pope están muy marcados y es consciente de la importancia de respaldarse unos a otros como si fuese hermanos. Asimismo, como hemos podido comprobar cuando ha asesinado a uno de los suyos lanzándolo a la hoguera, no tolera ni lo más mínimo la traición y la cobardía, pues considera que son los elegidos, que nunca deben huir y que siempre tienen que estar dispuestos a ir a la batalla. Con esta forma de pensar no es de extrañar que haya acogido a Daryl al ver que hacía todo lo posible por salvar a Leah del fuego, demostrando tener las agallas que Pope busca en su gente. Parece que va a tener complicado huir porque Pope no le quita el ojo de encima a los suyos. ¿Cómo hará Daryl para reunirse con sus amigos? ¿Descubrirán que ha estado mintiendo? ¿Ejercerá de caballo de Troya?