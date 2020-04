Esther Aranda arremete contra 'Operación Triunfo': "Solo les interesaba vender mierdas"

'Operación Triunfo' lleva dos décadas dejándonos momentos inolvidables en la pequeña pantalla, pero esos recuerdos no siempre son positivos. En ese sentido, el caso de Esther Aranda, una de las concursantes más mediáticas de la sexta edición del formato, puede ser el más paradigmático, ya que desde su paso por el concurso en 2008 ha tenido que seguir escuchando comentarios nocivos acerca de actuaciones tan controvertidas como la de "Las de la intuición".

Esther Aranda en 'Operación Triunfo'

En plena etapa de 'Operación Triunfo' en Telecinco, Aranda tuvo que hacer frente semana tras semana a los icónicos y severos veredictos de Risto Mejide, y tanto ese como otros momentos clave del paso de la artista han sido recogidos en un hilo de Twitter al que ella misma ha reaccionado. Ante ese resurgir del interés en su incidencia en el talent, la extriunfita ha aprovechado para resolver algunas dudas de los fans y dejar claro la opinión que le merece cómo ha sido tratada desde entonces: "Mi vida durante unos años pues imagínate, lo que tuve que aguantar de gente muy mamarracha. El programa se dedicó a machacar en vez de a ayudar y de enseñar, solo les interesaba vender mierdas."

No es la primera vez que Aranda recuerda amargamente su experiencia televisiva. De hecho, hace dos años ya aseguraba que en aquel momento "vendía dos chiquillas enseñando tripa", algo que ha subrayado en esta nueva oleada de mensajes en Twitter al rememorar un incómodo momento vivido en la segunda gala: "El maldito vestido me quedaba grande, y cómo coño querían que lo hiciera bien después del machaque que me hacían. Respeto cero hacia todos los concursantes, que lo sepa todo el mundo, es que ya ni me acordaba de esto, pero ahora que salen estos vídeos lo digo."

¿Rumbo a la isla?

A raíz de este hilo los fans han llegado incluso a pedir a Javier Ambrossi y Javier Calvo que realicen una serie basada en la vida de Aranda, además de preguntarle por qué no ha participado en 'Supervivientes' a pesar de lo popular que se hizo por aquel entonces en el entorno de Mediaset: "Pues no sé... pero bueno ya que no me llamen que no me separaría de mis hijas por nada del mundo."