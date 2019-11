'Estoy vivo' vive la transformación de un protagonista y da reveladores datos del "gran enemigo" en el 3x06

El peligro más implacable al que se han enfrentado los habitantes de Vallecas ya está aquí. En el sexto episodio de la tercera temporada de 'Estoy vivo' hemos descubierto más datos sobre la gran amenaza a la que se enfrentan los protagonistas de la ficción creada por Daniel Écija con la producción de Good Mood y Globomedia para TVE. Tras conocer en el episodio anterior que Carlota es el realidad un Enlace y que no la gran villana que imaginábamos, esta ha decidido unirse a Márquez y Iago en su misión y por ello no ha dudado en darles más detalles del trabajo que tiene que realizar en nuestro planeta. La misión de estos es muy importante y es que... ¡la humanidad está en sus manos! ¿Lograrán salvar al planeta o ese "gran peligro" podrá con ellos?

Márquez, Verónica e Iago en 'Estoy vivo'

Carlota explicó a la pareja protagonista de 'Estoy vivo' que ese gran peligro viene del espacio exterior y es que sí, los extraterrestres existen... y ya están aquí. "Hay millones de galaxias y realidades paralelas", les contó esta, evidenciando que no estamos solos en el universo... ni muchos menos. La chica les explicó que la humanidad ya se hubiese extinguido si La Pasarela no hubiese actuado y es que, según esta, la organización ha luchado siempre por proteger a los humanos. ¿El problema? El peligro que siempre han logrado evitar durante siglos ya está en la Tierra y si nadie hace nada por aplacarlo, terminará con absolutamente todo. Eso es con lo que precisamente quería terminar Carlota en los primeros episodios de esta temporada: esta iba a acabar con esos extraños seres que se habían metido en cuerpos de chicas embarazadas.

El gran cambio de David

Con lo que no contaba esta es que del cadáver de una de sus "víctimas" iba a salir ese extraño ser. Sí, en forma de partículas, ese "alien" logró escapar del cuerpo y terminó entrando en el de alguien muy conocido por los fans de 'Estoy vivo': David. El carismático agente de Vallecas ya no es el mismo, ahora se ha sido "poseído" por esa amenaza. Por ahora no sabremos qué pasará con él pero parece muy claro que "el mal" aprovechará este nuevo "cuerpo" para iniciar su gran batalla. Parece que Márquez y los suyos deberán luchar contra el gran peligro, pero lo harán frente a su amigo. ¿Deberán terminar con él para terminar con todo? ¿Serían capaces de matar a su compañero y amigo para salvar a la Tierra o encontrarán una nueva solución? No lo sabemos, lo que sí tenemos claro es que se avecina una gran guerra por salvar la humanidad... y esta está a punto de estallar por los aires en pleno centro de Vallecas.

Márquez, Carlota e Iago en 'Estoy vivo'

Pero más allá de este inesperado gran giro de guion, el episodio nos regaló muchos más momentazos, especialmente entre Márquez y Laura. Y es que tras la confesión de Sebas en el anterior episodio, Márquez por fin tuvo la conversación que todos esperábamos con Verónica, dejándole claro que lo sabe todo y que sí, quiere estar con ella. Pese a las reticencias iniciales de esta por reconocer la verdad, finalmente se dio cuenta que no tenía sentido ocultarlo más y como si retomando su última conversación en el rellano se tratase, le dejó muy claro que sí, es ella pero que no pueden estar juntos porque sus hijas están en peligro. Y sí, como todos sabemos, en 'Estoy vivo' lo políticamente correcto no es habitual y por ello ambos acabaron haciendo el amor en el hogar y dejando claro que sí, ese amor y esa tensión sexual que tenían tiempo atrás se mantiene intacta, pese al cambio de "traje" de la chica. ¿Será ahora este capaz de revelarle que en realidad es Vargas y ha sufrido el mismo cambio que ella?

¿Cristina se enterará de todo?

Pero no todo fue positivo en este episodio y es que Sebas y Cristina están cada vez más alejados el uno del otro. El camarero y expolicía está luchando junto a Márquez, Iago y ahora Carlota por salvar la humanidad; una misión nada sencilla y que está llevando a espaldas de su mujer. Es por ello que esta se muestra cada vez más convencida que este está con otra, que le está engañando. El expolicía tiene claro que no va a renunciar a la mujer de su vida y por ello planteó dejarlo todo, algo que La Pasarela no la permitió: él consiguió la confianza de la Directora y no, ahora no puede defraudarla, tiene que seguir con ello hasta el final. ¿Terminará entonces contándoselo todo a su mujer para evitar perder a su familia?