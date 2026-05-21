HBO Max pone fecha a 'Ravalear', su thriller sobre la especulación inmobiliaria en Barcelona

Por Fidel Conejero |

HBO Max ya ha puesto fecha al estreno de 'Ravalear', una de sus nuevas apuestas españolas para este 2026. La plataforma estrenará la ficción el viernes 22 de mayo en España y lanzará un nuevo episodio cada semana hasta completar los seis capítulos que forman la temporada.

La serie, producida por Arcadia (responsable de títulos como 'El cuerpo en llamas' o "Robot Dreams"), está creada por Pol Rodríguez y dirigida junto a Isaki Lacuesta, con quien ya trabajó anteriormente en la aclamada película "Segundo premio".

Ambientada en el barrio del Raval de Barcelona, la ficción mezcla thriller, drama familiar y crítica social para abordar uno de los grandes problemas de las ciudades actuales: la especulación inmobiliaria y la transformación de los barrios históricos.

Un restaurante centenario amenazado por un fondo buitre

La trama de 'Ravalear' gira alrededor de Can Mosques, un restaurante con más de cien años de historia profundamente arraigado en el Raval barcelonés. El negocio familiar, querido y respetado por los vecinos, entra en peligro cuando un fondo de inversión compra el edificio con la intención de vaciarlo y acelerar la transformación urbanística del barrio.

La noticia deja completamente devastada a la familia, que inicialmente cree imposible frenar el desahucio. Sin embargo, con el apoyo de los vecinos del propio barrio, deciden plantar cara y comenzar una lucha que irá escalando progresivamente hasta llevarles a situaciones cada vez más extremas. Pronto los protagonistas terminarán cruzando límites que jamás imaginaron para intentar salvar el restaurante y evitar desaparecer del barrio donde han vivido durante generaciones.

El propio Pol Rodríguez ha explicado que la historia está inspirada parcialmente en experiencias personales y familiares, algo que dota a la serie de un tono especialmente cercano y realista.

Escena del primer capítulo de 'Ravalear' de HBO Max

Una serie rodada en varios idiomas y en pleno corazón de Barcelona

Uno de los elementos más llamativos de 'Ravalear' será precisamente su apuesta por el realismo. La ficción ha sido rodada en catalán, castellano, árabe, urdu e inglés, reflejando así la diversidad cultural del barrio del Raval.

Además, gran parte del rodaje se ha desarrollado en localizaciones reales de Barcelona, especialmente en el propio Raval, así como en zonas como Poblenou o Montjuïc. El equipo buscó colaborar activamente con vecinos y comerciantes del barrio para plasmar de la manera más fiel posible la vida cotidiana de la zona.

El reparto está encabezado por Enric Auquer, María Rodríguez Soto, Sergi López, Quim Ávila, Francesc Orella y Lluïsa Castell , junto aAlba Guilera, Noor Ul Huda, Mohamed Ben Moula y la colaboración especial de Marc Martínez.

En el equipo de guion también participan nombres destacados como Isa Campo, Edu Sola, Daniel González o el propio Isaki Lacuesta, mientras que el prestigioso documentalista Justin Webster firma el argumento junto a Rodríguez.