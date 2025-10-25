'Yakarta', 'Ravalear' y otras 7 series españolas que no te puedes perder en los próximos meses

Por Alejandro Rodera |

La ficción nacional arrancó la nueva temporada televisiva con muchas ganas de reenganchar al público. Producciones tan diversas como 'Pubertat', 'Poquita fe', 'Animal', 'Nails', 'Sin gluten', 'La suerte', 'El Centro' o 'Entrepreneurs' han ido aterrizando en las cadenas y las plataformas en el lapso de un mes, y de cara al futuro ese ritmo no se aminorará. Por eso, desde FormulaTV hemos hecho una selección de algunos de los títulos que prometen brillar con luz propia en las próximas semanas y meses.

1 'La Ruta. Vol. 2: Ibiza' (Atresplayer)

Àlex Monner vuelve a interpretar a Marc en 'La Ruta. Vol. 2: Ibiza'

La primera entrada de la lista es el único regreso, pero uno absolutamente imprescindible. Como os comentamos en nuestra crítica, 'La Ruta. Vol. 2: Ibiza' es una segunda temporada aún más ambiciosa, lo cual es mucho decir si tenemos en cuenta que su predecesora ya rompió todos los esquemas y despuntó como uno de los mayores triunfos originales de Atresplayer. Los nuevos episodios, que arrancan su emisión el domingo 26 de octubre, llevan a Marc a la Ibiza de mediados de los noventa, pero también echan la vista atrás a la década de los setenta, cuando el padre del protagonista, interpretado también por Àlex Monner, empieza a construir la isla que conocemos a día de hoy.

2 'Dime tu nombre' (Prime Video)

Michelle Jenner encabeza el elenco de 'Dime tu nombre'

Justo a tiempo para Halloween, Prime Video lanzará su nueva apuesta local, 'Dime tu nombre', el viernes 31 de octubre. De este modo, tratará de invocar a los fans del terror con una serie que combina el horror sobrenatural con un componente social y religioso. Todos esos ingredientes tienen cabida en Río Blanco, un modesto pueblo que, en 1997, acepta la entrada de temporeros marroquíes, aunque la convivencia no resultará nada sencilla, sobre todo cuando los cimientos de una aldea abandonada desaten los miedos ancestrales de la zona.

3 'Yakarta' (Movistar Plus+)

Carla Quílez y Javier Cámara van de polideportivo en polideportivo en 'Yakarta'

4 'Anatomía de un instante' (Movistar Plus+)

Álvaro Morte se transforma en Adolfo Suárez en 'Anatomía de un instante'

Diego San José es una de las grandes estrellas de la televisión patria. El guionista se ha consagrado en el medio con comedias como ' Vota Juan ', ' Celeste ' y ' Su Majestad ', que comparten. En ese mismo rumbo avanzará ' Yakarta ', que explorará, a partir del, el mundo del bádminton formativo a través de dos personajes imperfectos: Javier Cámara ),que llegó a ser jugador olímpico, y Carla Quílez ),que podría alcanzar un techo aún mayor.

El 23F se revivirá el 20 de noviembre. Coincidiendo con el 50º aniversario de la muerte del dictador Francisco Franco, Movistar Plus+ lanzará 'Anatomía de un instante', su adaptación del libro homónimo de Javier Cercas, que hacía una disección de los factores que llevaron al intento de golpe de Estado en 1981 tomando como referencia una imagen: Adolfo Suárez, impertérrito en su escaño mientras casi todos los diputados se lanzaban al suelo del Congreso tras los disparos de los asaltantes. Álvaro Morte interpreta al expresidente del Gobierno en esta miniserie de cuatro episodios, que ha sido dirigida por Alberto Rodríguez ('La peste').

5 'Las hijas de la criada' (Atresplayer)

Verónica Sánchez protagoniza 'Las hijas de la criada', adaptación del Premio Planeta 2023

Si nos remontamos aún más en el tiempo, llegamos a 'Las hijas de la criada', otra adaptación literaria. En este caso, se trata de la versión televisiva del Premio Planeta concedido a Sonsoles Ónega, que saltará a la pequeña pantalla el domingo 30 de noviembre con Verónica Sánchez y Carlota Baró al frente de su elenco. Las actrices muestran las dos caras de un relato ambientado a comienzos del siglo XX en un pazo gallego, donde el nacimiento de dos niñas despierta una historia de venganza y desamor.

6 'Ena' (RTVE)

Kimberley Tell es 'Ena', la reina Victoria Eugenia de Battenberg

Sin salir de tiempos pretéritos nos encontramos con 'Ena', una de las grandes apuestas de RTVE en el apartado de ficción. Pese a que esa inversión no ha ido de la mano de un trato especialmente favorable, ya que la adaptación de la novela de Pilar Eyre ha estado escondida en un cajón mientras sí se estrenaba en Finlandia o Portugal, finalmente el ente público se ha decidido a llevarla al prime time. Ambientada en la primera mitad del siglo XX, la serie creada por Javier Olivares recorre la vida de la reina Victoria Eugenia de Battenberg a lo largo de seis episodios.

7 'Salvador' (Netflix)

Luis Tosar, Aitor Gabilondo, Claudia Salas y Daniel Calparsoro colaboran en ?Salvador'

En lo que respecta a Netflix, el repertorio de novedades es especialmente abundante, aunque entre todas ellas nos quedamos con 'Salvador', la nueva colaboración de la plataforma con el guionista y productor Aitor Gabilondo tras 'El silencio' y 'Animal'. En esta ocasión, une fuerzas con el director Daniel Calparsoro ('Hasta el cielo: La serie') y los intérpretes Claudia Salas y Luis Tosar, que se adentran en la historia de un padre que descubre que su hija forma parte de un grupo neonazi.

8 'Millennial mal' (Filmin)

Lorena Iglesias vive una segunda juventud en 'Millennial mal'

La otra dosis de humor la pondrá 'Millennial mal', uno de los nuevos proyectos originales de Filmin tras haber materializado 'Doctor Portuondo', 'Autodefensa' y 'Selftape'. Lorena Iglesias ('La tumba de Bruce Lee') es la creadora y protagonista de esta sátira que además ha dirigido junto a Andrea Jaurrieta ('Nina'). Su personaje es una auxiliar de biblioteca que, tras perder su trabajo y verse sumida en una deuda, recibe por error una beca universitaria a sus cuarenta años, por lo que decide regresar a las aulas, poniendo así de manifiesto la brecha generacional y una cuestión tan candente como la precariedad que atenaza a los milenials.

9 'Ravalear' (HBO Max)

Enric Auquer y María Rodríguez Soto coinciden de nuevo en 'Ravalear'

Cerramos la lista con 'Ravalear', el proyecto de HBO Max que tiene detrás a Pol Rodríguez e Isaki Lacuesta, directores de 'Segundo premio'. Tras cohabitar en las letras de Los Planetas, los cineastas han filmado, a partir de las vivencias del propio Rodríguez, un thriller realista que aborda cuestiones como la especulación inmobiliaria y la gentrificación en un punto muy concreto: El Raval. En pleno corazón de Barcelona, una familia lucha para salvar su centenario restaurante ante la amenaza de un fondo de inversión.