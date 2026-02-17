HBO Max anuncia el mes de estreno de 'Ravalear' tras su paso por la Berlinale

Por Alejandro Rodera |

Con el paso de los años, la ficción española ha ido perdiendo protagonismo en la propuesta de contenidos de HBO Max, pero sus esfuerzos no se han extinguido por completo. De hecho, su principal apuesta para el presente año, 'Ravalear', va a celebrar su estreno mundial en el Festival Internacional de Cine de Berlín en el marco del apartado Special Series de la sección oficial. Y, justo antes de ese evento, la plataforma ha querido compartir tanto el póster del proyecto como su mes de lanzamiento.

El debut de 'Ravalear' se producirá en algún momento de mayo, como apunta un cartel en el que se puede apreciar a Enric Auquer corriendo desesperadamente, al estilo de Cary Grant en 'Con la muerte en los talones'. Bajo sus pies se encuentra una ciudad de Barcelona invadida por las grúas, una imagen que entronca con la reflexión sobre la transformación y la gentrificación que quiere plantear la serie dirigida por Pol Rodríguez e Isaki Lacuesta.

Póster oficial de 'Ravalear'

Los cineastas detrás de 'Segundo premio' vuelven a colaborar en este thriller que ha sido creado por Rodríguez a partir de su propia historia familiar. En el epicentro de 'Ravalear' se encuentra Can Mosques, un legendario restaurante del Raval que, pese al cariño que recibe por parte de todo el barrio, se enfrenta a un desahucio a manos de un fondo de inversión que quiere vaciar el edificio para seguir gentrificando la zona.

Enric Auquer en 'Ravalear'

Suspense multicultural

Por tanto, la familia que regenta el local queda totalmente desolada y desesperanzada, ya que en primera instancia dan por hecho que la batalla está perdida. No obstante, en vez de tirar la toalla, aunque esto les sumirá en una espiral cargada de peligros y les obligará a cruzar límites que jamás habrían imaginado.

'Ravalear' se ha rodado en el Raval en catalán, castellano, árabe, urdu e inglés con la intención de ser un retrato verídico y genuino de la realidad del barrio. Para ello, se ha contado con el documentalista Justin Webster para colaborar en el desarrollo de un argumento que, posteriormente, ha sido transformado en guiones por parte de Isa Campo, Lacuesta, Edu Sola, Alfred Pérez-Fargas y Roger Danés, Daniel González y Maialen Vélez.

Por su parte, Enric Auquer, María Rodríguez Soto, Sergi López, Francesc Orella, Lluïsa Castells y Quim Ávila encabezan el elenco de la producción de Arcadia y Supernova, que más adelante se verá en 3Cat.