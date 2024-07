Por Alejandro Burrueco Marín |

Disney+ finalizó en julio uno de sus grandes estrenos del año: 'The Acolyte'. La serie del universo de 'Star Wars' que viajaba al pasado cien años antes de su trilogía original comenzó en junio y ya ha dado por finalizada su primera temporada. También hubo hueco para lanzar la duodécima temporada de 'Futurama', convirtiendo en tradición para la plataforma añil traerla en verano. Agosto es un mes de vacaciones también para la compañía, que reduce su cantidad de estrenos, pero no su calidad.

Cuarta temporada de 'Solo asesinatos en el edificio'

. La serie gastronómica de FX llegó a Hulu el pasado 26 de junio, pero en España se ha ampliado la espera, como viene siendo habitual. En esta nueva entregay exigirá la excelencia en su cocina.

Dicha perspectiva de calidad se mantiene también con la cuarta temporada de 'Solo asesinatos en el edificio' el próximo 27 de agosto, es decir, al mismo tiempo que en Hulu en Estados Unidos. Selena Gomez, Steve Martin y Martin Short volverán a dar vida al trío de podcasters, que saltarán a la fama en Los Ángeles, donde un estudio de Hollywood querrá hacer una película sobre su podcast. Además, la cuarta temporada también contará con estrellas invitadas como Meryl Streep, Da'Vine Joy Randolph, Eugene Levy o Eva Longoria, entre otros.

Más estrenos

Otra de las grandes series que estrenan temporada en la plataforma es '9-1-1', cuya séptima entrega llegará el próximo 21 de agosto. Por otro lado, Disney+ también ha pensado en los amantes de la cultura coreana y por ello recogerá el estreno mundial de la serie 'The Tyrant' el 14 de agosto y el reality 'Are you sure?', que seguirá a los cantantes internacionales Jimin y Jungkook de BTS, el 8 de agosto.

Para quien se haya quedado con más ganas de jedis después de 'The Acolyte', también llega a Disney+ la segunda temporada de 'Star Wars: Las aventuras de los jóvenes jedi' el 14 de agosto. En este caso se trata de una serie con un enfoque infantil, para acercar el universo galáctico de George Lucas a los más pequeños, pero que puede contentar de la misma manera a los seguidores adultos. Por último, tan solo tres meses después de su estreno en cines, 'El reino del planeta de los simios' aterrizará en la plataforma el 2 de agosto.