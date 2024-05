Por Alejandro Rodera |

Disney+ arrancará el mes de mayo sumergiéndose de lleno en la Alta República de la mano de 'The Acolyte', la nueva serie de 'Star Wars' que explorará una era poco transitada en la franquicia. Mucho antes de los acontecimientos que implicaron a la familia Skywalker, esta obra de Leslye Headland ('Muñeca rusa') apostará por el thriller y la acción en un contexto en el que el apogeo de la Orden Jedi se ve amenazado por el despertar de una oscuridad que empieza a abrirse paso.

'Desde el mañana'

Estrenos de series

Otra producción original de Disney+ que no se hará de rogar será 'Becoming Karl Lagerfeld', el biopic televisivo que,, que cobrará vida de la mano de Daniel Brühl . En cuanto a los títulos locales, cabe destacar el debut en exclusiva de '', que supone la reinvocación del espíritu de ' Estoy vivo ' al ser lo nuevo de su creador, Daniel Écija , ambientado en un marco costumbrista en el que irrumpe la ciencia ficción. En esta ocasión,

- 'Mate: Escándalo en Los Angeles Clippers' (Estreno - 4/6)

- 'The Acolyte' (Estreno - 5/6)

- 'Genius: Martin Luther King, Jr. y Malcolm X' (Estreno - 5/6)

- 'Queenie' (Estreno - 7/6)

- 'Becoming Karl Lagerfeld' (Estreno - 7/6)

- 'Desde el mañana' (Estreno - 12/6)

- 'Bienvenidos al Wrexham Football Club' (Temporada 3 - 12/6)

- 'Colegio Abbott' (Temporada 3A - 12/6)

- 'Masacre en la secta: Jonestown' (Estreno - 17/6)

- 'Fuimos los afortunados' (Estreno - 19/6)

- 'The Veil: Red de mentiras' (Estreno - 26/6)

- 'Lucrecia: Un crimen de odio' (Estreno - 27/6)

Estrenos de películas

- 'Diane Von Furstenberg: Definiendo estilo' (25/6)

Sin noticias de 'The Bear'

Sin embargo, un título que no parece que vaya a comparecer en junio, pese a su lanzamiento en Estados Unidos y otros mercados a finales de mes, será la tercera temporada de 'The Bear'. Aun así, otras series originales de FX sí se irán sucediendo con el paso de las semanas. Por ejemplo, podremos ver el thriller 'The Veil', protagonizado por Elisabeth Moss; el drama deportivo 'Mate: Escándalo en Los Ángeles Clippers', que se colará entre las bambalinas de la NBA; y la tercera entrega de la docuserie 'Bienvenidos al Wrexham Football Club'. Además, aterrizarán los nuevos episodios de la aclamada 'Colegio Abbott'.