Por Alejandro Rodera |

Disney+ no lanzará los nuevos episodios de 'The Bear' y 'Solo asesinatos en el edificio' hasta agosto, pero en julio también habrá un amplio repertorio de contenidos. Entre todos ellos, el de más alto perfil seguirá siendo probablemente la primera temporada de 'The Acolyte', la precuela de 'Star Wars', que tendrá que resolver, o al menos encauzar, sus diferentes misterios en los episodios restantes.

'Futurama'

Estrenos de series y programas

Estrenos de películas

'Los descendientes: Corazón rebelde' (12/7)

'Igualdad en la carrera espacial' (19/7)

Animación y despedidas médicas

A las aventuras galácticas se sumarán otras propuestas como, la aclamada comedia argentina creada por Mariano Cohn y Gastón Duprat y protagonizada por Guillermo Francella; o el thriller ' Under the Bridge: El asesinato de Reena Virk ', un true crime original de Hulu encabezado por Riley Keough Lily Gladstone que

Como ya sucediera el año pasado, 'Futurama' regresará en verano con nuevos episodios. Después de aquel retorno tras tanto tiempo criogenizada, la icónica ficción animada mostrará aventuras inéditas con su duodécima temporada. Además, Disney+ lanzará el 18 de julio el episodio final de 'Estación 19' y despedirá la temporada 20 de 'Anatomía de Grey'. Por último, cabe destacar el debut de 'Los descendientes: Corazón rebelde', la nueva película de la franquicia adolescente.