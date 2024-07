Disney+ anuncia el mes de estreno de 'Custodia repartida', la primera serie del director de 'Campeones'

Por Alejandro Burrueco Marín |

El cineasta Javier Fesser, director de 'Campeones' o 'La gran aventura de Mortadelo y Filemón', se pasará al mundo de las series de la mano de Disney+ con 'Custodia repartida'. Su estreno está previsto para enero de 2025 y será una comedia dramática que constará de ocho episodios y hablará de lo que actualmente supone un divorcio o ruptura teniendo hijos de por medio.

'Custodia repartida'

, que aunque querrán llevarlo lo mejor posible para que no afecte a su hija de cinco años, realmente ninguno de los dos se podrá permitir vivir solo para cuidar de ella.. Los abuelos estarán pletóricos por tener cerca a su nieta, pero la ruptura de los padres dejará de ser amistosa poco a poco conforme se habitúen a su nueva realidad.

Lorena López y Ricard Farré encarnan al dúo protagonista y su hija será interpretada por Lucía de Gracia. También se unen al reparto Adriana Ozores, Francesc Orella, Aten Soria, Fernando Sansegundo, Cristina Alcázar, Clara de Ramón, Víctor de la Fuente y Edu Soto. "Lo que me atrajo del proyecto fueron los personajes, me enamoré de ellos, fue un flechazo. Me vi reflejado a la perfección en sus grandezas y en sus miserias", ha comentado Fesser sobre la serie.

El equipo de 'Custodia repartida'

La serie original de Disney+ se ha producido en colaboración con el grupo The Immigrant y a cargo de la creación y el guion han estado Juanjo Moscardó Rius y María Mínguez, que ya trabajaron juntos en 'Amor en polvo'. Fesser cuenta con una larga lista de premios encabezada por siete premios Goya por sus películas 'Campeones' y 'Camino', aunque también cuenta con tres premios Forqué, un premio Feroz, dos premios Gaudí e incluso una nominación a los Oscar gracias a su cortometraje 'Binta y la gran idea'.