Marvel confirma la serie de Visión para Disney+ y anuncia a su showrunner

Por Alejandro Rodera |

Marvel ha pisado el freno en lo que respecta a su producción televisiva, pero eso no significa que la maquinaria se haya paralizado por completo. Con el estreno de 'Agatha All Along' programado para el 18 de septiembre y con otros proyectos como 'Ironheart', 'Wonder Man' o 'Daredevil: Born Again' en la recámara, desde la compañía superheroica ya están moldeando la hoja de ruta a medio y largo plazo. Y entre esos planes figurará una serie de Visión que, después de dar tumbos durante al menos dos años, ha sido confirmada tras atar a su showrunner.

Paul Bettany en 'Bruja Escarlata y Visión'

En octubre de 2022, Deadline apuntaba que se había puesto en marcha un segundo spin-off de ' Bruja Escarlata y Visión ' que. En aquel momento, se aludía al potencial título como 'Vision Quest' y se destacaba que la creadora de la ficción matriz, Jac Schaeffer, se estaba encargando de supervisar el nuevo desarrollo. Sin embargo,, que desempeñó el cargo de showrunner en las dos últimas temporadas de ' Star Trek: Picard '.

Además, Variety adelanta que el plan de Disney+ es lanzar la producción centrada en Visión en algún momento de 2026, por lo que, previsiblemente, se respetarán las intenciones de Marvel Studios de reducir el volumen anual de lanzamientos. Pese a que la trama del proyecto todavía está bajo llave, sí está garantizado que estará ambientada tras los eventos de 'Bruja Escarlata y Visión', que recuperaba a Visión tras su traumática muerte en 'Avengers: Infinity War' y, tras someterse a la fantasía familiar de Wanda, fue recompuesto con un renovado y blanco aspecto.

Menos es más

Tras confirmar la fecha de lanzamiento de 'Agatha All Along', Marvel presentó una nueva marca, Marvel Television, que englobará a los contenidos de acción real de Marvel Studios destinados a Disney+. Con este movimiento, al que se suma Marvel Animation para las ficciones animadas, se pretende desligar en cierta medida a las series del UCM, aliviando la presión por estar al día de toda la franquicia antes de embarcarse en un nuevo título. "Los personajes siguen viviendo en el mismo universo, pero la interconexión no es tan rígida como para que tengas que ver el proyecto A para entender el proyecto B", defendía Brad Winderbaum, responsable de Streaming, Televisión y Animación de la compañía, que a partir de ahora prevé lanzar unas dos series al año.