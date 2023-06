Por Alejandro Rodera |

Tras haber encadenado hitos televisivos como 'La Casa del Dragón', 'The White Lotus', 'The Last of Us' y 'Succession', HBO Max ha despachado rápidamente 'The Idol'. El drama musical protagonizado por Lily-Rose Depp y The Weeknd quedó mermado a cinco episodios después de haber tirado a la basura su primer rodaje para acometer un segundo liderado por Sam Levinson. Con ese cierre a la vuelta de la esquina, desde la plataforma de Warner Bros. Discovery ya hay una amplia variedad de títulos listos para ver la luz, entre los cuales destacan los españoles.

Zazie Beetz en 'Círculo cerrado'

Dentro de nuestras fronteras se han producido dos contenidos que llegarán en las próximas semanas., que repasa el caso de un millonario boleto cuya propiedad ha sido disputada durante años;, producido por Zeppelin, en el que diez concursantes se enfrentan amientras los jugadores lidian con numerosos desafíos.

Si abrimos las miras al contenido internacional, la producción más llamativa es 'Círculo cerrado', la nueva miniserie desarrollada por el oscarizado Steven Soderbergh. En esta ocasión, la trama gira en torno a la investigación de un fallido secuestro, que lleva a sacar a la luz secretos hasta entonces ocultos relacionados con personalidades diversas en la Nueva York actual. En su reparto nos encontramos con estrellas como Claire Danes, Zazie Beetz, Timothy Olyphant o Jharrel Jerome.

Estrenos de series y programas

- 'Shaun White: La última ronda' (Estreno - 6/7)

- 'Días de gallos' (Temporada 2 - 6/7)

- 'Se busca millonario' (Estreno - 7/7)

- 'El jardín de bronce' (Temporada 3 - 9/7)

- 'Última llamada: El asesino en serie de la Nueva York queer' (Estreno - 10/7)

- 'Círculo cerrado' (Estreno - 13/7)

- 'Time Zone' (Estreno - 13/7)

- 'Smartless: De gira' (Estreno - 19/7)

- '¿Qué comemos? Con Zooey Deschanel' (Estreno - 19/7)

- 'Superpowered: The DC Story' (Estreno - 20/7)

- 'Mapa' (Temporadas 1-2 - 21/7)

- 'El chico de oro' (Estreno - 25/7)

- 'Harley Quinn' (Temporada 4 - 27/7)

- 'Teenage Euthanasia' (Temporada 2 - 28/7)

- 'How to with John Wilson' (Temporada 3 - 29/7)

Estrenos de películas

- 'Queen: Days of Our Lives' (1/7)

- 'Freddie Mercury: The Great Pretender' (1/7)

- 'Los tiburones del Cabo Cod' (27/7)