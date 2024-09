Esty Quesada boicotea 'El rival más débil' y acaba siendo la primera eliminada

Por Joan Centelles Martínez |

Después de arrancar con cantantes y más tarde con políticos, 'El rival más débil' recibía en su plató como participantes a ocho humoristas en su tercera entrega en el prime time de Telecinco. Entre ellos destacó la creadora de contenido Esty Quesada, conocida en redes sociales como Soy una pringada, que hizo gala de su particular comicidad a la hora de responder a las preguntas.

Esty Quesada en 'El rival más débil'

Luján Argüelles dio la bienvenida a los humoristas, que comenzaron el programa presentándose. Ya en un primer momento, Quesada mostró la poca ilusión que tenía por participar en 'El rival más débil': "". Hechas las presentaciones, comenzó la primera de las rondas, en la que

"Las siglas VIP se refieran a very important...", le decía Argüelles a Quesada, a lo que esta respondía: "Michael Jackson". Varias preguntas después volvió el turno para Quesada, que era preguntada por el "mamífero volador que contiene las cinco vocales en su nombre y empieza con M". "Michael Jackson", volvió a responder Quesada, que aunque su contestación también comenzaba por M no era la correcta.

Tras finalizar la ronda, los humoristas votaron al rival más débil, que fue Quesada con cinco votos de sus compañeros. Tras conocerse que ella era la eliminada, Argüelles tiró del particular humor que caracteriza a este programa y le decía: "Tu participación y actuación me recuerda al videoclip de 'Thriller'". "¿Por?", se preguntaba Quesada sorprendida, a lo que la presentadora respondía: "Michael Jackson. Por esperpéntica, hija mía".

Esty Quesada en el backstage de 'El rival más débil'

"Yo es que estoy de resaca. Cualquier actividad me cansa", se excusaba Quesada, antes de que Argüelles le comunicara que era la primera eliminada y le invitaba a abandonar el plató haciendo el moonwalker. "Yo quería que me echase todo el mundo porque tengo sueño, quiero ver 'Perdidos' que voy por la cuarta temporada, quiero estar en mi casa", comentaba la streamer desde el backstage.

"Yo no sé para qué ha venido"

Ya sin la presencia de Quesada en plató, Anabel Alonso se preguntaba: "Yo no sé para qué ha venido", a lo que Paula Púa le contestaba: "Para reivindicar a Michael Jackson". "Bueno, ya se ha ido", contestó Martita de Graná. "Yo no la he votado porque quería que se quedase para hacerla trabajar un poco", expresaba con humor Juan Dávila. "No han sido las respuestas, para mí ha sido la actitud", criticaba también Leo Harlem entre risas.

Desde el backstage, la primera eliminada se mojaba con respecto a quién de sus compañeros veía ganando 'El rival más débil': "A mí Anabel Alonso me encanta, me parece lo más, y a las humoristas les doy un voto a favor. Menos a Martita de Graná, que es andaluza, y yo con los andaluces, no es nada personal contra ella, pero con Andalucía, como vasca, no me puedo juntar. Yo veo ganando 'El rival más débil' a Anabel Alonso, que es lo más, o a Iggy Rubín, que se lee muchos libros". Finalmente, quien se proclamó vencedor del programa fue Goyo Jiménez.