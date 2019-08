Esty Quesada y Nuria Roca recorrerán Estados Unidos en 'Road Trip', la nueva producción original de TNT

No todo el terreno de la producción original está habitado por series. Después de probar suerte en el desarrollo de contenido local con 'Vota Juan', TNT ha puesto en marcha su nuevo proyecto con acento español (pero con título inglés) y producido por Atresmedia Studios: 'Road Trip'. El nombre del formato ya es bastante esclarecedor, pero el verdadero atractivo está en la identidad de sus protagonistas, Esty Quesada (Soy Una Pringada) y Nuria Roca, que compartirán vivencias y coche a lo largo de cinco episodios.

Esty Quesada y Nuria Roca

El rodaje de esas entregas arrancará en cuestión de días en Florida, ya que el punto de partida del viaje será Miami, y se desplegará a lo largo de dos semanas por territorios norteamericanos. El estreno de este factual está previsto para comienzos de 2020, cuando comprobaremos si realmente existe química entre estas inesperadas compañeras de viaje, que enfrentarán sus prismas y profundizarán en sus semejanzas y diferencias.

"Estoy emocionada por este "Thelma y Louise" particular. Será un viaje de la hostia en el que nos empaparemos de la esencia yanqui. Además de los kilómetros, también habrá un recorrido emocional entre las dos," asegura Quesada, que comparte emoción con Roca: "No conozco a Esty, no conozco este tipo de formato, no conozco Miami, no conozco la costa Este de EEUU... Muero por embarcarme en esta historia y ver a dónde me lleva."

Apuesta en firme

El anuncio de este nuevo proyecto acompaña al previo encargo de una segunda temporada de 'Vota Juan', que comenzará su rodaje en octubre de cara a expandir la sátira política protagonizada por Javier Cámara, en la que también está implicada Quesada. Por lo tanto, la joven actriz y youtuber ha encontrado un socio inmejorable para explorar nuevos horizontes en su carrera ante las cámaras.