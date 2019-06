Eurovisión 2019 redujo el consumo de porno en Europa durante su Gran Final

El Festival de Eurovisión es una cita anual cuya emisión, especialmente de la gran final, resulta imbatible en muchos países participantes, incluido España. A pesar del descenso en el número de espectadores, Eurovisión 2019 logró reunir a un total de 182 millones de espectadores en todo el mundo. Una cifra nada despreciable que, al parecer, no solo afectó al ámbito televisivo: también tuvo su impacto en el consumo de porno.

Duncan Laurence, ganador de Eurovisión 2019

Pornhub, uno de los portales de vídeos eróticos más populares, ha realizado un estudio sobre la evolución del tráfico durante la gran final del festival celebrado en Tel Aviv el 18 de mayo. Los resultados han confirmado una reducción en el consumo de vídeos porno en un 23% durante las horas que duró la gala, que concluyó con la victoria de Duncan Laurence, representante de Países Bajos.

El país que experimentó un mayor descenso fue Islandia, al perder un 23,7% con respecto a una jornada de sábado normal, seguido de Estonia (16,7%), Suecia (12,2%) y Eslovenia (10,5%). Un top 4 al que siguió Portugal en el quinto puesto, con una caída del 10,1%, incluso a pesar de que Conan Osiris, representante del país, no logró superar la primera semifinal. En cuanto a España, se encontraría en el octavo lugar en la lista, al perder 7,2% del consumo durante la final de Eurovisión, por detrás de República Checa y Hungría.

El curioso caso de Países Bajos

En cuanto al resto de países pertenecientes al Big Five, Alemania empató con España al perder un 7,2% del consumo de porno, mientras que Italia descendió un 4,8%, Francia un 4,4% y Reino Unido, un 3,7%. Una cifra no muy alejada del 3,0% de Austria o el 2,9% de Irlanda, países en la cola de la lista. En cuanto a Países Bajos, territorio del ganador del certamen, la caída del consumo tuvo un 3,5% de la media. No obstante, con la proclamación de Duncan Laurence como vencedor de la edición, el pico acabó superando el 15%.