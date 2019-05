El Festival de Eurovisión 2019 fue visto por 182 millones de espectadores en todo el mundo

Duncan Laurence, ganador de Eurovisión 2019

Eurovisión 2019 pierde 4 millones de espectadores

Audiencias globales del Festival de Eurovisión (2012 - 2019) Edición Sede Espectadores Eurovisión 2012 Bakú 102.900.000 Eurovisión 2013 Malmö 170.000.000 Eurovisión 2014 Copenhague 195.000.000 Eurovisión 2015 Austria 197.000.000 Eurovisión 2016 Estocolmo 204.000.000 Eurovisión 2017 Kiev 183.000.000 Eurovisión 2018 Lisboa 186.000.000 Eurovisión 2019 Tel Aviv 182.000.000

Récord de audiencia en Países Bajos e Israel

Miki, representante de España en Eurovisión 2019

El Festival de Eurovisión volvió a demostrar en 2019 ser el mayor acontecimiento musical del mundo y una gran oportunidad tanto para los países como los artistas que participan en él. Las dos semifinales y la final concentraron una, según informa la UER con datos de Eurodata. Del mismo modo, la gran final del 18 de mayo registró unaen los que se pudo ver.Este dato es un punto superior al del año pasado y, estimada en un 16,7% de cuota de pantalla. Del mismo modo, el festival demuestra el interés de los más, cuatro veces superior a la media habitual de las cadenas en este target (11,7%) y dos puntos más alto que en 2018.En cuanto al consumo online durante la semana de Eurovisión, el canal oficial obtuvo. De aquellos que optaron por esta vía para disfrutar de la gran final, un 75% era menor de 35 años. En total, se produjeron hasta. Las impresiones de los posts sobre los ganadores de las semifinales y la final alcanzaron los 4,5 millones, incluyendo aquellas que concernían al holandés Duncan Laurence Sin olvidar estos brillantes resultados, Lisboa 2018 (186 millones). Se convierte en la edición menos vista desde Malmö 2013 (170 millones) por detrás de Kiev 2017 (183 millones). Aquel año Rusia, uno de los países que más audiencia aporta, no participó por su conflicto con Ucrania.Precisamente, la caída de audiencia de este año podría responder a la. Si bien Eurovisión se emitió en ambos territorios, su ausencia en la competición provoca un menor seguimiento entre la población. Asimismo,, aunque la audiencia estadounidense había sido de apenas 74.000 personas en 2018.En cuanto a los datos por países, elen la final. NPO/AVROTROS registra su mejor dato desde 2014 con una media de 4,5 millones de espectadores y 73,4% de share., que supera incluso el año de su victoria con 1,3 millones y 63,2% de share. Desde 1999, última vez que Israel organizó Eurovisión, no obtenía tanto seguimiento.En, RAI obtiene 3,4 millones de espectadores, su segundo mejor dato desde que regresó al festival en 2011 alcanza los 7,6 millones, siendo esta la mayor suma de espectadores de todos los países por noveno año consecutivo. En share, no obstante, ganacon las cuotas estratosféricas a las que acostumbra. Al clasificarse por primera vez desde 2014, se dispara al 98,4% de share, 0,2 puntos menos que el mencionado año.vuelve también a pasar a la final tras un lustro y el conjunto de sus cadenas marca más del doble de la audiencia del año pasado. En concreto, la televisión alemana anota un 49,6% con 700.000 espectadores, mejor dato desde 2006. En cuanto a Miki atrajo a 5,4 millones de espectadores, un 36,7% de share. Pierde 6,8 puntos con respecto a Amaia Alfred pero mejora a Manel Navarro