Eurovisión 2019: Así es la versión de "La Venda" con el actor de figuración

El hecho de organizar y emitir en la televisión un festival de música en directo como Eurovisión es algo realmente complicado. Por esta razón, trabajar los ensayos es algo esencial y muy necesario, no solo para los cantantes sino también para los realizadores o los iluminadores, por ejemplo. Para que este equipo técnico consiga que el festival salga a pedir de boca, es necesario realizar ensayos de figuración.

El ensayo de figuración y Miki Núñez en Eurovisión 2019

Estos ensayos de figuración consisten en reproducir, a través de suplentes figurantes, las indicaciones de cada delegación en cuanto a coreografía, probando también la realización de cada número. Gracias a ponerlo en práctica, el equipo técnico que hay detrás de los shows se familiariza con los planos y las delegaciones pueden mejorar sus actuaciones si así lo ven necesario.

Así pues, resulta muy curioso presenciar una actuación que nosotros relacionamos directamente con un grupo o un cantante sin ellos encima del escenario. ¿Cómo es "La Venda" sin Miki Núñez y sus carismáticos bailarines? Gracias a un vídeo de Ron K. de "Wiwibloggs", hemos podido ver cómo fueron los ensayos de figuración de España con el actor encargado de realizar dicha tarea y, a decir verdad, lo hace bastante parecido a la actuación original.

Resto de países

Respecto a los ensayos de figuración de otros países, destacan Islandia y Malta. Los suplentes que se hacían pasar por Hatari no cantaron, sino que hicieron playback, mientras que la chica que encarnó a Michela Pace sí cantó "Chameleon". Esta actuación ha recibido bastantes críticas, ya que la voz de la suplente no se parece en nada a la de la joven Michela. Por otra parte, el hombre que sustituía a Luca Hänni no seguía demasiado bien los pasos de "She got me".