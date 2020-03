Eurovisión 2020: Países Bajos organiza 'Europe Shine A Light' para sustituir a la Final del 16 de mayo

La televisión pública de Países Bajos ha anunciado la producción de un programa especial bajo el nombre 'Eurovision: Europe Shine A Light' para poner en valor a los artistas y cantantes que iban a participar en el Festival de Eurovisión 2020. La UER había anunciado una emisión diferente con el fin de homenajear a las 41 candidaturas que nunca llegarán a materializarse en el escenario, si bien en principio se ha desmarcado de esta producción y se desconoce si será emitida por todas las cadenas que integran el grupo, como RTVE. Por ejemplo, BBC ya había programado esa misma noche 'Eurovision: Come Together', un homenaje histórico al certamen.

La cita tendrá lugar el 16 de mayo a las 21:00 horas, cuando se habría celebrado la Gran Final de Eurovisión 2020 de no ser por la pandemia del coronavirus que obligó a cancelar el evento musical más importante de Europa.. Estará presentado por Chantal Janzen, Edsilia Rombley y Jan Smit, quienes iban a conducir las semifinales y la final en Rotterdam.

Logotipo de 'Europe Shine A Light', el especial que sustituirá a Eurovisión 2020

La idea es que el especial reúna de alguna forma a los 41 artistas seleccionados por sus respectivas televisiones para participar en Eurovisión 2020, aunque se encuentren en sus casas. En principio, se escucharán sus canciones e interpretarán todos juntos un hit histórico del festival con una letra que ayude a que todos los países se sientan más unidos en la difícil situación que atraviesa nuestro planeta.

Eurovision Home Concerts

La UER sí está promoviendo Eurovision Home Concerts, una serie de eventos virtuales organizados por la web oficial del festival. Ryan O'Shaughnessy, abanderado de Irlanda en 2018, estrena el 3 de abril estos conciertos en los que antiguos representantes cantarán desde sus casas la canción con la que participaron y versionarán una de otro representante elegida por los usuarios. Slavko (Montenegro 2017), Rasmussen (Dinamarca 2018) y Tamara Todevska (Macedonia del Norte 2019) han anunciado también su participación y adaptarán "Fuego", "Only Teardrops" y "Soldi", respectivamente, mientras que el irlandés interpretará la islandesa "Think About Things".

En España, por otro lado, la EsPreParty madrileña mantiene su fecha del 11 de abril con una edición "At Home" a través de YouTube. Los representantes de 2020 Victoria (Bulgaria), Lesley Roy (Irlanda), Samanta Tina (Letonia), The Roop (Lituania), Vasil (Macedonia del Norte), Benny Cristo (República Checa), Roxen (Rumanía) y The Mamas (Suecia) ya han confirmado su participación virtual.