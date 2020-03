Eurovisión no permitirá que las canciones para Rotterdam compitan en 2021 y planea un festival simbólico

La pandemia mundial del COVID-19 que tiene en jaque a todo el planeta, especialmente al continente europeo, ha sido la responsable de la canción del Festival de Eurovisión 2020. Días atrás, los encargados del evento musical más importante del planeta anunciaron que se cancelaba definitivamente el certamen por la alerta sanitaria en la que se encuentra el planeta. Las restricciones impuestas por los gobiernos de las televisiones participantes y las autoridades junto al cuidado de la salud de los artistas, el personal, los aficionados y los visitantes fue el motivo por el que la UER decidió cancelar esta edición y retomar la competición en el año 2021. A diferencia de otros eventos deportivos o musicales, su realización no se ha suspendido varios meses, directamente se ha anulado la competición en 2020.

Eurovisión 2020

Los artistas pueden repetir

Una de las dudas que surgía entonces era si en la siguiente edición los artistas seleccionados para Eurovisión 2020 iban a poder participar y en caso positivo, si iban a poder hacerlo con la misma canción. Pues bien, la UER sí permite que los mismos artistas vuelvan a ir en el año siguiente, son las normas generales del Festival de Eurovisión que obviamente se siguen también en este caso. Por ello, en cuanto se hizo el anuncio, RTVE invitó de nuevo a Blas Cantó a ser el representante español en la edición del próximo 2021 y este no dudó en aceptar y empezar a trabajar en su nueva candidatura. "Existe el compromiso por mi parte para seguir trabajando en nuestra candidatura en 2021 y estoy muy contento por tener la oportunidad por hacerlo el año que viene (...) vamos a llevar Eurovisión por todo lo alto, va a ser mi bandera", afirmó el murciano, mandando además un mensaje de ánimo a todos sus fans: "Lo único que quiero es que la gente esté unida y que se queden en casa para que esto se pare lo más pronto posible. La salud es lo primero. Hay que priorizar en nosotros. Porque sin nosotros no hay festival".

Las canciones no repiten

Pues bien, respecto a las canciones, la UER también se ha pronunciado ya oficialmente. La organización ha anunciado que siguiendo el reglamento oficial, las canciones de este año 2020 no serán elegibles para competir en el concurso el próximo año. De esta forma, todos los temas propuestos para esta edición quedan anulados y no podrán formar parte de la competición. Por tanto, Blas Cantó no podrá acudir a Eurovisión 2021 con "Universo" y deberá buscar un nuevo tema con el que luchar por la victoria en el reconocido certamen musical. Sin duda, una noticia que no gustará a muchas delegaciones y es que cabe recordar que la favorita en casa de apuestas Bulgaria, ya había insistido en los últimos días en que quería mantener la canción "Tears Getting Sober" de Victoria, algo que finalmente no sucederá. ¿Veremos retiradas en la próxima edición? No sorprendería que la decisión de UER provoque que algunos países sí cancelen su compromiso con el festival de cara al siguiente año.

Festival simbólico

Paralelamente, el comunicado de EBU también ha servido para conocer los planes inmediatos de la organización. Los responsables del organismo están estudiando realizar un festival simbólico con los 41 participantes que iban a protagonizar el Festival de Eurovisión 2020. La intención de la organización es que sea una gala especial en el que no se compita pero que sí sirva para unir lazos con el resto de países y entretener al público europeo en uno de los peores momentos de nuestra historia reciente. La UER afirma que con este especial se quiere poder honrar a esas canciones y artistas elegidos para 2020 aunque no ha confirmado cuando se emitirá este festival especial.