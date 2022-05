Ha dado comienzo la sexta jornada de ensayos del Festival de Eurovisión 2022, siendo este día, concretamente, el tercero dedicado a los segundos ensayos de los semifinalistas del certamen. Si bien el día anterior algunas propuestas como Israel o San Marino sorprendieron gratamente, esta vez países como Irlanda o Chipre han gustado a la mayoría, ganándose el reconocimiento de la prensa y los seguidores del festival, mientras que otras propuestas, como Polonia, han llamado mucho la atención.

La jornada comenzó con el ensayo de Australia, donde Sheldon Riley se enfundó en un vestido blanco y una máscara, tal y como se vio en su primer ensayo. Además, el artista ha decidido contrastar la oscuridad del escenario con su outfit y focos blancos, de manera que el artista predomina lo suficiente. A pesar de haber estado vocalmente perfecto, la actuación parece quedarse un poco a medias, donde la escalera en la que se ubica no logra tener un gran protagonismo. Por su parte, Chipre trajo la mitología griega con Andromache, donde la artista se ubica en una especie de cocha e iluminada con un tono azul, mientras que las bailarinas, a los lados, están en rojo. Una vez traspasan y acceden a su lugar para hacer un baile, las tonalidades se vuelven doradas, representando un lugar cálido. Respecto a la realización, es destacable el uso de varios planos generales, tanto al inicio como antes del último estribillo, donde se aprecia toda la estructura en la que se ubican, así como la cascada en el suelo, muy bien traída en esta actuación.

Irlanda sorprende y cierra con pirotecnia

Brooke, representante de Irlanda, en su segundo ensayo de Eurovisión 2022

Irlanda ha llegado a Eurovisión al puro estilo Dua Lipa. La intérprete comienza la actuación tumbada en el suelo, con un fondo de un corazón, junto al resto de bailarinas. Tonalidades dulces como el azul de su vestido contrastan con los focos rosas y blancos, que predominan durante toda la actuación. La realización destaca por planos generales donde Brooke es acompañada por distintas bailarinas, así como primeros planos donde mira a cámara para decir diversas frases de la canción. Además, el estribillo final cuenta con pirotecnia, lo que le hará ser, sin duda, una de las grandes recordadas de la noche. Por otro lado, Macedonia del Norte no consiguió brillar tanto, con una puesta en escena un tanto sobria y con unos tonos azulados que apenas cambiaron durante toda la interpretación, por lo que sería bastante raro que pudiéramos ver a este país en la final, que ha preferido no arriesgar.

Stefan y "Hope" cerraron la mañana de ensayos. Estonia ha apostado por una especie de estética de las películas del oeste, donde el formato 16:9 y un filtro de los típicos films de este tipo han acompañado a la canción en todo momento, combinados con otros en los que se veía al artista sin ninguno de ellos. Aunque el primer pase ha comenzado con problemas de realización, a partir del segundo se han notado notables mejorías, con algún plano muy destacado como uno diagonal que muestra al artista cantar mientras mira a cámara. Los tonos amarillos y los fondos de las montañas del salvaje oeste no han podido faltar, aunque han sido ocultados, en gran parte, por los arcos.

Arrancan los ensayos de la tarde

Después del descanso de la comida ha llegado el turno de Rumanía con WRS y su tema "Llámame". Con una puesta en escena con tonos cálidos y dorados, además de elementos rojos en el vestuario, no acaba de destacar, pues se queda el escenario muy vacío. Los bailarines son quienes abren la actuación y tras los tres pases de ensayos, cada vez se han visto más seguros, acompañados por una realización muy sencilla. Las palabras clave del tema aparecen en las pantallas, aunque no llaman la atención en exceso, pasando desapercibidas en un escenario muy vacío.

Krystian, representante de Polonia, en su segundo ensayo de Eurovisión 2022

Una de las actuaciones que más ha llamado la atención ha sido la de Krystian Ochman, el representante de Polonia, con su tema "River". El artista ha salido al escenario muy arreglado, con traje y repeinado. Con su impecable voz, deslumbra sobre el escenario, pero lo que más ha sorprendido ha sido la realización y los visuales. De repente da la sensación de haber cataratas de agua, de golpe hay un filtro en la pantalla de gotas y a continuación, la cámara empieza a temblar como si hubiese un terremoto con relámpagos al mismo tiempo. Es una sorprendente apuesta que contrasta con la canción.

El famoso arco del escenario ha hecho que Montenegro realice algunos cambios con su propuesta. Vladana aparece en el escenario con unas alas circulares luminosas que cambiar de color para interpretar el tema "Breathe". Por su parte, a Jérémie Makiese, representante de Bélgica, le pasa factura tener el mencionado arco, pues tiene demasiada presencia. Todo está iluminado durante el tema "Miss you", con unos visuales espaciales y un destello blanco al final de la actuación, aunque justo antes aparece alguien encapuchado sobre el escenario.

Las interrupciones de Suecia por fallos técnicos

Una de las grandes actuaciones más esperadas de la jornada era la de Cornelia Jakobs con su "Hold Me Closer", aunque los fallos técnicos no han dejado muy satisfecha a la representante de Suecia, pues se han interrumpido sus ensayos en varias ocasiones. La propuesta se mantiene igual que en el Melodifestivalen, pues ya entonces lo tenían todo muy cerrado. Se repite la luz verde del fondo y ella sentada en el suelo al arranque, aunque sí hay que destacar algún cambio, la cámara temblaba ligeramente como si se estuviera usando una steadycam y el fondo cuenta ahora con más luz.

Tras un último descanso y algo descolgada, cierra el listado de ensayos del día República Checa con We Are Domi y su "Lights Off". Comienza con un plano el sistema del teclado, lleno de cables y de luces antes de dar paso a un general. Muchos cañonazos de luz inundan el escenario convirtiéndolo en una gran discoteca conforme se acerca el estribillo. Por su parte, el fondo es oscuro, aunque los visuales laterales nos muestran esculturas de cuerpos con ligeros movimientos. Y hasta aquí los segundos ensayos de todos los países que participan, a falta del Big Five, pues estos cinco que quedan los celebrarán el sábado 7 de mayo.