¿Qué opinan otros representantes de Eurovisión 2022 de Chanel y su "SloMo"?

Otros representantes de Eurovisión 2022 nos explican qué les parece la artista catalana y su tema para el certamen.

Almudena M. Lizana

Que Chanel Terrero y la canción "SloMo" está causando sensación en Europa es algo que podemos comprobar en muchas de las reacciones de los eurofans a la actuación de nuestra representante en el Festival de Eurovisión 2022, en las casas de apuestas e incluso en la OGAE Poll, donde Chanel Terrero ha quedado tercera. Pero, ¿qué piensan realmente el resto de representantes del certamen que se celebra en Turín el 10, 12 y 14 de mayo?

Con motivo de la celebración de la PrePartyES de Madrid, pudimos hablar con muchos de los artistas que visitaron la ciudad y todos ellos opinaron sobre Chanel y sobre la actuación y el espectáculo que supone "SloMo", Ochman, representante de Polonia, Sam Ryder de Reino Unido, el vocalista de Citi Zeni de Letonia, Jérémie Makiese, representante de Bélgica, WRS de Rumanía, Malik Harris, de Alemania, The Rasmus, candidatos de Finlandia, We Are Domi de República Checa y Andrea de Macedonia del Norte han opinado sobre la catalana.

Todos ellos se han deshecho en halagos hacia la artista que representará a España en la Gran Final de Eurovisión, destacando su capacidad de poder bailar y cantar a la vez. Más de uno la ha tildado como la "Beyoncé española" y han aplaudido su actitud encima del escenario.