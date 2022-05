Chanel Terrero aterrizó en el aeropuerto de Turín como una auténtica estrella: bandera de España en mano, sonreía en las escaleras de entrada al avión mientras no podía creer aquello que tantos meses había estado esperando: el Festival de Eurovisión 2022 ya era una realidad. No llegó a salir del recinto cuando varias seguidoras italianas se acercaron a la intérprete, donde estuvo haciendo autógrafos y posando con algunos de ellos. Un día después, la artista de origen cubano ha pisado por primera vez el escenario para llevar a cabo su primer ensayo de "SloMo", donde la intérprete ha utilizado su tiempo para adaptarse al espacio del Pala Alpitour de Turín.

Chanel y sus bailarines debutan sobre el escenario de Eurovisión 2022

Chanel ha sido la penúltima en estrenarse en los ensayos del certamen, justo después de Alvan & Ahez, de Francia; Mahmood y Blanco, de Italia; y Sam Ryder, de Reino Unido; y antes de que Malik Harris, representante de Alemania, cerrara la ronda de primeros ensayos de las cuarenta candidaturas del festival. Durante treinta minutos, la representante española ha actuado por primera vez sobre el escenario de Eurovisión, a puerta cerrada, donde Kyle Hanagami, el director artístico, ha podido ver por primera vez en directo la puesta de escena creada para la ocasión. Todo ello, con el fin de realizar los ajustes pertinentes con el equipo técnico del certamen, incluyendo el elemento sorpresa que marca la gran diferencia con respecto a lo que se llevó a cabo en el Benidorm Fest y que, por ahora, es desconocido.

"Está bien, pero siempre se puede hacer mejor. No vamos a parar de ensayar", aseguraba Chanel, tras concluir su primer ensayo, que concluyeron "supercontentos". Ya en la posterior rueda de prensa, la representante española se mostró igual de entusiasta con "el trabajo de mi equipo" en cuanto a coreografía y puesta en escena, de las cuales aseguró que "creo que es muy loca". A la hora de abordar los supuestos cambios en el "dance break", Chanel apostó por guardar silencio, aunque aseguró que "lo estamos cuidando mucho". "Este día es tan importante, porque es el primero sobre el escenario y hay mucho trabajo que hacer. Vamos a cambiar algunas pequeñas cosas", desvelaba además la representante española, a quien le plantearon si desarrollaría en el futuro su carrera como cantante: "estuve en Miami con Leroy Sánchez, haciendo más música con más gente y... #SeViene".

El vestido de Chanel

Chanel ha deslumbrado en el escenario con un vestido diseñado por Palomo Spain, del cual ha condesado que "es supercómodo, superbonito", al igual que "cuando lo llevo puesto me siento genial". "Lo único que pedía es sentirme cómoda bailando y él me presentó su arte y me encantó", confesaba la artista, sobre el traje, cuya idea "surgió de él, básicamente". "A mí me gusta trabajar con artistas que tengan las cosas claras y en este caso Palomo Spain no solo tenía las cosas claras, sino que tiene su propio estilo", añadía la representante.

Este traje, que cuenta con más de 50.000 cristales de Swarovski que fueron colocados uno a uno, parece guardar una cierta relación al outfit que llevó durante la primera semifinal. No obstante, y aunque algunas personas en redes sociales tacharon de apología a la tauromaquia por sus similitudes a un traje de luces, lo cierto es que el contraste entre los cristales transparentes y rojos combinados con el negro de la tela hacen que Chanel deslumbre sobre el escenario.