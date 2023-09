Por Alejandro Rodera |

'Rapa' ya está inmersa en su último misterio. El thriller original de Movistar Plus+, que ha conseguido brillar con luz propia en la plataforma de Telefónica, se ganó la renovación antes del lanzamiento de su segunda entrega en junio, y gracias a esa celeridad las cámaras han vuelto a rodar sin demasiadas esperas. La producción de esta tanda de seis episodios, que serán los últimos, arrancó en agosto y se extenderá hasta mediados de noviembre, por lo que los plazos permitirán que el estreno se produzca en algún momento de 2024.

Javier Cámara se pone tras cámaras de 'Rapa'

Las grabaciones se están desplegando en, pero también en Narón, Valdoviño, Xove, Pontedeume, Miño, Sada, As Somozas, Bergondo, Abegondo, Fene, As Pontes o San Sadurniño. Además, Movistar Plus+, que incluirá un talento especialmente reconocible para los fans de ' Operación Triunfo '. Tras el fichaje de Amaia Romero por ' La Mesías ',, más conocida como Eva B , que se dio a conocer en la edición de 2020 del talent musical, en la que logró ser la tercera finalista.

Al reparto se han sumado también Cristina Castaño ('Toy Boy'), Mercedes Sampietro ('Vestidas de azul'), Diego Anido ("As bestas"), Sheyla Fariña ('Acacias 38'), Xosé Manuel Esperante ('El comisario'), Miguel de Lira ("Cuñados") y Aida Oset ('Servir y proteger'). Mientras tanto, en el plano de los repetidores se encuentran Javier Cámara y Mónica López, que vuelven a encabezar el elenco como Tomás y Maite, y Darío Loureiro y Adrián Ríos, que retomarán los roles de Tacho y Bolaño. Además, Cámara añadirá una nueva labor, ya que se está encargando de dirigir un episodio tras haber debutado como cineasta en 'Vamos Juan'. El resto de la temporada será dirigida por Jorge Coira, que ya hizo lo propio en la primera tanda.

Un secuestro y una grave acusación

El vínculo entre Tomás y Maite volverá a estar en el eje central de 'Rapa', que en su tercera temporada volverá a desdoblarse con dos misterios. Cada uno de los protagonistas investigará su propio caso, aunque la enfermedad de Tomás, que no hace más que avanzar y mermarle físicamente, le supondrá un obstáculo mayor. Aun así, hará lo posible por ayudar a un amigo acusado de asesinato, cuya inocencia intentará demostrar adentrándose en el astillero de Ferrol. Por su parte, Maite estará al frente de un caso de secuestro que afecta a una influyente familia.