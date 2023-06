Por Pedro Xosé Martínez Gómez |

La segunda temporada de 'Rapa', la serie de los creadores de 'Hierro', se estrenó el pasado 15 de junio en Movistar Plus+ y, como era de esperar, su equipo acudió a diferentes medios a lo largo de dicha semana para promocionarla. Así fue que Javier Cámara, uno de los actores protagonistas de la serie, asistió a 'El hormiguero' como parte de la promoción. Sin embargo, apareció sin su compañera de reparto y coprotagonista, Mónica López. Nadie le había prestado demasiada atención a la ausencia de la actriz hasta que la semana siguiente ella misma explicó en Ràdio Estel que había rechazado la invitación del programa deliberadamente.

Mónica López y Javier Cámara en 'Rapa'

Mónica López fue entrevistada en el programa "La Caravana", espacio en el que, y aprovechó también para compartir indignada su opinión sobre el programa de Pablo Motos . "", alegó López.

Tras estas alegaciones, son más que evidentes los motivos a los que se debe la ausencia de la actriz en el programa de Antena 3. "He tenido grandes peleas con la productora. Claro, a 'El hormiguero' y a ese señor le importa un pimiento que vaya yo. Yo me negué a ir y no fui", explicó ella. "El pobre Javier tuvo que ir", dijo la actriz, comentando a continuación que su compañero en la serie, Javier Cámara, le había intentado convencer de la gran oportunidad que suponía asistir al programa, ya que lo ven 3 millones de personas y significaba una importante promoción para la serie, y por lo tanto para las carreras de ambos.

Todo el mundo me mira como si yo fuera la loca

López continuó exponiendo su punto de vista y defendiendo su postura: "Da igual que la serie no la vean 3 millones más. Tendremos un producto buenísimo que verá un poco menos de gente. Pero es que no hay que ir a estos sitios. Porque no. Por ética", explicó. "Perdón, me estoy enfadando mucho, pero lo veo tan claro. Veo que todo el mundo a mi alrededor me mira como si yo fuera la loca... y pienso que no estoy loca. No se debe ir a estos sitios", admitió Mónica López finalmente, expresando que se mantiene firme a sus principios a pesar de sentirse incomprendida por sus compañeros de profesión.