Movistar Plus+ anuncia 'Querer', la primera serie de Alauda Ruiz de Azúa ("Cinco lobitos")

Alauda Ruiz de Azúa es uno de los nombres propios del cine español actual. La cineasta vasca se alzó con el premio Goya a la mejor dirección novel en la edición de este mismo año, que también sirvió para reconocer a su ópera prima, "Cinco lobitos", con los galardones a la mejor actriz (Laia Costa) y mejor actriz de reparto (Susi Sánchez). Previamente, la cinta había pasado por el Festival de Berlín y por el de Málaga, donde se agenció la Biznaga de Oro. Su siguiente paso fue recalar en Netflix hace seis meses con la comedia romántica 'Eres tú', y ahora irá un paso más allá para seguir adentrándose en el terreno del streaming.

Alauda Ruiz de Azúa

En esta ocasión,, su primera serie, que será producida por la plataforma de Telefónica en colaboración con Ruiz de Azúa. La propia directora y guionista ha descrito el proyecto como "". Esos propósitos se plasmarán a lo largo de. De este modo, se convierte en una de las principales apuestas de Movistar Plus+ de cara a

Los libretos de la miniserie están firmados por Ruiz de Azúa junto a Eduard Sola ('Todos mienten') y Júlia de Paz ('Las largas sombras'). Siguiendo los pasos de "Cinco lobitos", que reflexionaba sobre la maternidad y las dinámicas que la rodean, 'Querer' echará sus raíces en los conflictos de una familia. La protagonista es Miren, una mujer que, después de treinta años de matrimonio, abandona el domicilio que comparte con su marido, a quien denuncia por violación continuada. Mientras se despliega el proceso judicial, se desarrolla la sentencia de sus propios hijos, que deben decidir si apoyan a su madre o a un padre que asegura ser inocente.

Firma autoral

Desde Movistar se anticipa que 'Querer' será "un proyecto autoral en el que volcará su personal universo creativo", en la línea de lo que hemos visto con otros cineastas patrios como Rodrigo Sorogoyen, Leticia Dolera o Alberto Rodríguez. Por su parte, Ruiz de Azúa pone sobre la mesa su declaración de intenciones antes de sumergirse en las grabaciones: "Siento que la familia es mi universo natural. Y el conflicto de esta serie crece y adquiere profundidad al hacerlo en la intimidad de una familia, ese lugar donde uno no puede mirar para otro lado. La familia abraza los conflictos sin piedad y esta no es una excepción. Es mi primera serie como guionista y directora. Tengo buenas sensaciones, entre otras razones, por el trabajo precioso de investigación, documentación y escritura que he llevado a cabo con los compañeros Júlia de Paz y Eduard Sola".