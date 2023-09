Por Rubén Rodríguez Tapiador |

Muchas son las personas que han querido entrar en la academia de 'Operación Triunfo' a lo largo de sus ediciones. Algunos lo consiguieron y se convirtieron en famosos artistas tras su paso por el programa como es el caso de David Bisbal y de Pablo López, pero otros muchos fueron descartados en los castings, y aun así, han llegado a la fama mediante diferentes vías, como le ha ocurrido a la presentadora Eva Soriano.

Eva Soriano e Ismael Beiro en los casting de 'OT 2008'

En X, la aplicación anteriormente conocida como Twitter,. Además, en la imagen se ve cómo Eva Soriano está siendo entrevistada por Ismael Beiro , el primer ganador de ' Gran Hermano '. Tinet Rubira : "Os perdisteis que fuera vuestro Pablo Lopez. Tinet Rubira, dimisión".

El director de Gestmusic, productora del concurso, ha contestado al tuit de Eva Soriano alardeando de todas las personas que han conseguido triunfar a pesar de que no pudiesen entrar en la academia: "Tenemos una lista de gente que ha triunfado en los medios y en la música a pesar de no pasar los castings de 'Operación Triunfo'. ¡Tú eres una de ellas! ¡Del club de los no!".

Y es que, la presentadora no ha sido rechazado solo una vez, sino que en la edición de 2020, Soriano volvió a probar suerte aprovechando que había ido a hacer un reportaje para el programa de 'Las que faltaban', no obstante, la cómica fue descartada por segunda vez. Además, en FormulaTV tuvimos la oportunidad de charlar con ella en la cola del casting de 'OT 2020'.

Otros famosos que no consiguieron entrar

Eva Soriano no es la única famosa rechazada por el concurso. Ruth Lorenzo, quién logró la fama gracias a su voz en 'The X Factor (UK)', intentó entrar a la academia de 'OT' en 2002, pero no pudo conseguirlo. En esta misma edición también se presentó Leire Martínez, la vocalista de La Oreja de Van Gogh y obtuvo el mismo resultado negativo. Otro rostro conocido que estuvo en las colas de los castings fue Rosa Benito, que al igual que Eva Soriano fue descartada en esta primera fase.