Tinet Rubira asegura que TVE "sabía que no renovaría 'OT'" pero pagó mucho "para mantenerlo fuera del mercado"

'Operación Triunfo' se encuentra recorriendo España con los castings de su duodécima edición, que se estrenará en otoño en Amazon Prime Video. Pero hasta llegar a la plataforma de streaming, el camino recorrido por Gestmusic (Banijay Iberia) no ha sido precisamente fácil. El propio Tinet Rubira, director de la productora, ha relatado cómo fue este proceso en el programa de radio catalán 'Versió RAC1'.

El casting de 'OT 2023' en Barcelona

", afirma el directivo. Según explica, el expresidente del ente público, José Manuel Pérez Tornero , ya confesó a la prensa en un encuentro celebrado en junio de 2021 que "no quería 'Operación Triunfo'". "Si ellos dejaban el formato en septiembre, no había ningún tipo de penalización. Pero en el contrato sí que decía que, si querías mantenerlo, tenías que pagar la reserva del formato"., "extendiendo al máximo el periodo de reserva", tal y como avanzó en exclusiva FormulaTV.

Desde el desenlace de 'OT 2020', Gestmusic mantuvo alquiladas las instalaciones del Parc Audiovisual de Catalunya, esperando a la decisión definitiva de RTVE. "Pagaron una cantidad muy importante de dinero para mantener este formato fuera del mercado. Dinero que es de todos, porque es dinero público", explica Rubira. "Cuando el formato se liberó, estuvimos negociando con tres compañías", cerrando finalmente el acuerdo con Amazon Prime Video.

El conflicto legal con 'Eufòria'

Más allá de 'OT 2023', el director de Gestmusic ha hablado sobre el conflicto legal que hay entre 'OT' y 'Eufòria', el exitoso talent show catalán que presentan Marta Torné y el triunfito Miki Núñez en TV3, después de que Josep Maria Mainat y Toni Cruz lo demandasen por plagio. "Vi el arranque de 'Eufòria' y han copiado el patrón de los programas de casting. Después, si se parece más o menos lo decidirá un juez", asegura. "Soy el licenciatario de 'OT' en España y Andorra. No quiero que tenga una competencia desleal. A mí no me beneficia porque estoy pagando una licencia. A nivel empresarial me perjudica y quien lo aclarará será un juez".