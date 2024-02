Por Rubén Rodríguez Tapiador |

Eva Soriano ha regresado a Movistar Plus+ con una entrevista a Belén Esteban en el primer programa de la segunda temporada de 'Showriano' Para promocionar las nuevas entregas del formato, la cómica ha visitado el plató de 'La resistencia', donde ha tenido una pequeña charla con el presentador que ha dado para mucho. De hecho, ambos han tenido tiempo para mostrar cómo mueve los pectorales: "Bastante guapo (...) Puedo hacer cosas con las tetas".

Eva Soriano y David Broncano en 'La resistencia'

Después de unos minutos de conversación y de mostrar el vídeo promocional de la segunda temporada de 'Showriano', David Broncano : "¿Dinero en el banco? Di un dato, qué te cuesta (...) Muchos programas, muchas campañas, Campofrío...".al escuchar que la primera cifra era un euro:

"Entre un euro y cien millones de euros no vale porque claro...", ha insistido el de Orcera. Sin embargo, la humorista ha preferido no dar ningún abanico y ha revelado la cantidad exacta de dinero que tiene en el banco: "Un millón cien". "He pensado 'pues dila', tampoco pasa nada. Si luego viene la gente y la cuenta (...) Yo solo tengo eso. No tengo nada porque me da miedo (...) Sin rentabilidad ni nada, o sea, pierdo muchísimo dinero", ha comentado la invitada, explicando que no tiene ningún inmueble.

También responde a la pregunta del sexo

Tras conocer el dinero que tiene en el banco, David Broncano le ha preguntado por el número de relaciones sexuales que ha mantenido en los últimos 30 días y Eva Soriano ha vuelto a dar la cifra exacta: "Cuatro". No obstante, el presentador le ha recordado que no solo cuenta la penetración y la entrevistada ha corregido su respuesta: "Llevaré como siete (...) Pero son como cuatro coitos y, luego, el resto pajas. O sea, está muy bien. Quince pajas me he...", se interumpía.