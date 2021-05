Isabel Pantoja es el fichaje estrella del nuevo talent de Telecinco 'Top Star. ¿Cuánto vale tu voz?'. La cantante es una de las juezas del programa, junto a Danna Paola y Risto Mejide. Por eso, en 'Socialité' han indagado para conocer cuáles son las exigencias de una de las artistas musicales más populares de nuestro país, la mayoría de ellas motivadas por su terror a contraer el coronavirus.

Isabel Pantoja en 'Top Star. ¿Cuánto vale tu voz?'

La exigencia más peculiar y que más ha llamado la atención de la artista al equipo de 'Top Star. ¿Cuánto vale tu voz?' es que no puede haber nadie en los pasillos cuando ella pase. Así es, el lugar se desaloja para que pueda caminar por él Isabel Pantoja. La explicación sería su precaución de cara a no contagiarse de Covid-19, por lo que querría esquivar tener contacto con las personas que no sean del equipo.

También han podido saber que la artista reza siempre que espera los resultados de las PCR, que tienen que hacerse los miembros del programa para poder grabar. Además, mientras el resto del equipo como en un comedor, ella decide aislarse en su camerino. Este es el único momento del día en el que ella se queda sola, ya que normalmente siempre la acompañan Celeste y su peluquero.

Un nuevo formato

En la entrevista tras el primer día de grabaciones de 'Top Star. ¿Cuánto vale tu voz?', Isabel Pantoja aseguró que la novedad del formato era lo que más le atraía de este formato. "Es muy distinto a mi anterior proyecto televisivo y eso es, sin duda, lo que más me atrae de él. Voy a ver arte, voy a ver voces y vengo con otra expectativa", explicó la tonadillera, que vuelve a ponerse en el papel del jurado tras 'Idol Kids'.