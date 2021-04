Las dotes humorísticas de Paz Padilla han salido a relucir en más de una ocasión durante las emisiones de 'Sálvame', programa en el que ejerce de presentadora prácticamente desde su inicio en 2009. Ya pudimos comprobarlo durante su surrealista excursión a una tienda de Dior en la que intentaría averiguar si unas botas de Raquel Bollo eran auténticas o no. En esta ocasión, la expedición se ha dado con el objetivo de encontrar a Isabel Pantoja.

Paz Padilla salta una valla para dar su libro a Isabel Pantoja

La presentadora usaba su propio coche para dirigirse a los estudios de Villaviciosa de Odón, donde Pantoja se encontraba grabando el programa 'Top Star. ¿Cuánto vale tu voz?', en el que ejerce de mecenas. Así, intentaría entregarle un ejemplar de su libro, "El humor de mi vida", pese al obstáculo de no permitirse su entrada al estudio por parte del equipo de seguridad pese a los intentos de esta por "camelarse" al encargado: "No he visto 'segureta' más guapo que usted".

Ante un intento de colarse que acabaría con el 'segureta' sacando a una risueña Paz Padilla del recinto mientras ella retransmitía todo mediante su móvil, la humorista pasaba a intentar saltar la valla que protegía el estudio con ayuda de un transeúnte. Sin conseguirlo, Padilla llamaba a gritos a quienes paseaban dentro del recinto: "¡Soy Paz! ¡Por favor, dadle mi libro a la Pantoja! Yo solo quiero darle mi libro!", gritaba.

"Quiero que encuentre paz"

Sin lograr su objetivo, Padilla decidía subirse a la valla (sin llegar a saltarla) para gritar, con la intención de que la tonadillera la escuchase: "¡Pantoja, que es para ti! ¡Quiero que encuentres paz, y encuentres lo importante en la vida! Por tu niño, por tu niña!". Finalmente, la cómica dejaba el libro en manos de una de las trabajadoras del programa que se rodaba, con la esperanza de que llegase a manos de la cantante, y regresaba al plató de 'Sálvame' entre las risas de sus compañeros.