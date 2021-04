Mediaset España inicia las grabaciones de 'Top Star. ¿Cuánto vale tu voz?'. El nuevo talent show coproducido junto a Fremantle España, pondrá a prueba a cantantes anónimos y conocidos para conseguir la puja más alta por sus voces por parte del público del plató y de los mentores de este concurso inédito: Danna Paola, Isabel Pantoja y Risto Mejide.

Los mentores de 'Top Star. ¿Cuánto vale tu voz?'

Tras el primer día en el plató, los mentores no han perdido la oportunidad para hacer balance y contar qué es lo que el público puede esperar de cada uno de ellos. Los tres han coincidido en la emoción de poder formar parte de un concurso totalmente nuevo. "Regreso a España, mi segundo hogar, muy contenta y emocionada porque 'Top Star' es un talent show muy distinto, un formato completamente inédito", afirma la actriz de 'Élite'.

"Es muy distinto a mi anterior proyecto televisivo y eso es, sin duda, lo que más me atrae de él. Voy a ver arte, voy a ver voces y vengo con otra expectativa", afirma la tonadillera destacando que va a aprovechar su experiencia en 'Idol Kids' y confirmando que no va a llorar tanto porque en esta ocasión no hay niños entre los concursantes.

Por otro lado, el presentador de 'Todo es mentira' ha señalado que "lo difícil no es cantar, sino que te paguen por ello". "El formato es intenso y tiene una diferencia fundamental respecto al resto de talent shows: aquí al que lo hace bien se le da dinero", afirma emocionado por enfrentarse a un formato que, según su opinión, "es el híbrido perfecto entre los game shows y los talent shows".

La relación entre los mentores

Con tres rostros tan conocidos, está claro que los mentores también van a dar el cante. Risto Mejide y Danna Paola coinciden en que son una "bomba de relojería" que puede estallar en cualquier momento, dada la profesionalidad y el fuerte carácter que todos ellos tienen. "Compartir mesa con Danna e Isabel es ponerme por fin en el lugar que merezco: el lugar de las divas. Yo siempre he sido una diva, lo que pasa es que nunca se me ha dado esa oportunidad", bromeaba el también jurado de 'Got Talent España' tras señalar que va a ganar aprovechando las dos cualidades más importantes de sus compañeras: la experiencia de la tonadillera y la popularidad de la actriz mexicana; pero no lo tendrá fácil, ya que ambas vienen a por todas.