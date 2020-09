Fani abandona la cena de la 'Gourmet Edition' al no tolerar una broma de Miguel Frigenti: "¡Tú eres tonto!"

Fani Carbajo llegaba la noche del miércoles 16 de septiembre a casa de Amador Mohedano muy ilusionada para grabar una nueva entrega de 'Ven a cenar conmigo: Gourmet Edition'. Sin embargo, todo estaría a punto de cambiar, pues dentro de la casa ya estaba Miguel Frigenti, quien, antes incluso de saludar, ya dijo: "Estoy de las Carbajo hasta el carbajo".

Fani, yéndose de casa de Amador Mohedano, en 'Ven a cenar conmigo: Gourmet edition'

Ella prefirió pasarle por alto el comentario y hablar de la gran piscina que tiene Amador en su casa. Este comentario le sirvió a Frigenti para mandar un nuevo zasca a su compañera de cena: "¿Podríamos hacer una recreación de lo que hiciste en 'La isla de las tentaciones' en la piscina". Tú eres tonto, chaval", le espetó Fani, a quien no le hizo ninguna gracia el comentario.

Mientras el anfitrión pedía calma, Frigenti le decía a Fani que es "un poquito insoportable" y le falta tener un poco más de sentido del humor porque puede hacer todas las bromas que quiera. Ella le decía que sí que podría, pero no delante de ella. "¿Chico, tienes neuronas ahí dentro? No", contaba Fani en uno de los totales del programa. Aunque intentó hacer como que no pasaba nada y calmarse, decidió coger su bolso y marcharse. "Ya está haciendo el espectáculo", comentaba Frigento, quien se llevó este comentario de la que estaba a punto de abandonar: "¡Que te vayas a la mierda".

Vuelve por Amador

Una vez fuera de la casa, Fani dijo que no quería estar con una persona "mala", "dañina" y "venenosa". Y además añadía que sí que tiene sentido del humor, "pero con ciertas cosas no lo tengo". Al rato, Frigenti decidió salir a buscarle y tras una conversación, Fani decidió volver a entrar a la casa, pero dejó claro a qué se debía su decisión: "Si entro, entro por Amador. Voy por él".