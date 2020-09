Impiden a Fani y Christofer registrar "¡Estefaníaaaa!" como marca para hacer negocio

Nuevo varapalo para Fani y Christofer, que han vivido un verano aún más duro si cabe que el del resto de la población. A la situación de incertidumbre por los rebrotes de la pandemia se sumó la cancelación de su boda y, ahora, el parón de un posible negocio al que pensaban sacar una enorme rentabilidad.

Fani y Christofer no podrán rentabilizar el "¡Estefaníaaaa!"

La pareja había decidido sacar tajada de sus adversidades y, según informa Jaleos, había invertido entre 250 y 300 euros para registrar "¡Estefaníaaaa!" (con cuatro aes) como marca, logotipo incluido. El grito que profirió Christofer al descubrir la deslealtad de su novia con Rubén en 'La isla de las tentaciones' se hizo viral en toda España y se convirtió en un verdadero lastre, especialmente para el joven.

El reality trascendió todo tipo de targets y la gente acudía incluso al local en el que Christofer se ganaba la vida para reproducir el famoso grito, razón por la cual acabó abandonando su trabajo. Ante tal repercusión, la idea de crear una marca en torno a la cual fabricar productos y servicios no era del todo descabellada, pero se ha encontrado con la negativa legal por el camino.

No pueden registrarla

La Oficina Española de Patentes y Marcas considera que "¡Estefaníaaaa!" no cuenta con suficiente entidad como para convertirse en una marca registrada con fines comerciales. Ante su negativa, no solo se habrían ido al traste los planes empresariales de la pareja sino que, además, Fani y Christofer habrían perdido por completo el dinero de la inversión inicial. Afortunadamente, no todas las noticias son malas y este jueves 10 de septiembre la joven tendrá una nueva oportunidad televisiva con el estreno de la edición de 'Ven a cenar conmigo: Gourmet Edition' en la que ha participado.