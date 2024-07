La Justicia tumba la demanda de plagio de 'Operación Triunfo' contra 'Eufòria'

Por Joan Centelles Martínez |

Los creadores de 'Operación Triunfo', los productores Toni Cruz y Josep Maria Mainat, presentaron en marzo de 2023 una demanda contra la productora de 'Eufòria', Veranda TV, y contra la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) por el presunto plagio del formato musical. Los de 'OT' reclamaban 50.000 euros por "el extremo parecido" entre ambos, además de que se reconociera la vulneración de los derechos de la propiedad intelectual y el cese de la actividad de 'Eufòria'. Pocas semanas después de haberse celebrado el juicio, el juzgado mercantil número 9 de Barcelona ha desestimado la demanda que presentaron Cruz y Mainat.

Toni Cruz y Josep María Mainat

Según se argumenta en la sentencia, tal y como recoge La Vanguardia a través de ACN, la demanda por supuesto plagio. Además, se explica que ninguno de los dos inscribió en el Registro de la Propiedad Intelectual el programa musical, algo que de lo contrario sí que demostraría su autoría en la obra.

Además, cabe tener en cuenta que Cruz y Mainat presentaron la demanda a través de su productora, Reset TV, pero no a través de Gestmusic, quien ostenta los derechos patrimoniales del formato. Gestmusic sería, por tanto, la única que podría haber iniciado el proceso judicial. De este modo, su condición como productores del talent show está separada a la de creadores.

Podrán recurrir

Los demandantes argumentaban el presunto plagio en lo referente a la mecánica, terminología o estética, entre otros muchos aspectos. No obstante, la jueza no ha encontrado que las pruebas otorgadas sean suficientes. A esto se le suma que el perito de la defensa de 'Eufòria' defendía que mientras 'OT' tiene elementos musicales y de convivencia, el programa de TV3 solo se centra en la parte musical. La sentencia no es firme y podrá ser recurrida en apelación ante la Audiencia de Barcelona por Cruz y Mainat.