El fenómeno de 'Yo soy Betty, la fea' en Netflix o cómo estar 20 semanas en el top 10 de 13 países

El 16 de noviembre de 2021, Netflix lanzó una página web donde se pueden consultar los títulos más vistos a nivel global y por países, descubriendo así los formatos más populares desde hace 20 semanas, que es cuando empezaron a contabilizar con este sistema. Esta herramienta nos ha descubierto el arrollador éxito que tiene 'Yo soy Betty, la fea', la famosa telenovela colombiana que se estrenó en 1999, en la plataforma.

'Yo soy Betty, la fea'

Tal y como podemos comprobar, los datos del 8 de noviembre al 14 de noviembre de 2021 señalan que la telenovela está en el puesto número nueve del top 10 global en la categoría de televisión no inglesa. En la página web, también se señala la cantidad de horas que ha sido reproducida la primera temporada de 'Yo soy Betty, la fea': un total de 7.650.000 horas, sumando ya cinco semanas en la lista global.

Si desgranamos la información que nos proporciona la página web referida anteriormente, es necesario destacar que la ficción protagonizada por Ana María Orozco en el papel de Betty lleva en el top 10 de 13 países durante, nada más y nada menos, que veinte semanas, es decir, desde el inicio de esta métrica de Netflix. Estos países donde la telenovela está más que presente son Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Perú y Venezuela. Por su parte, en Paraguay lleva 19 semanas en el top 10 y en Argentina 15 semanas.

Por si fuera poco, la continuidad en las listas de estos países no es lo único que impacta, sino que 'Yo soy Betty, la fea' también está en el número uno de los rankings. De hecho, durante la semana del 8 de noviembre al 14 de noviembre de 2021, ha sido lo más visto, ocupando el primer puesto, en ocho países: Bolivia, Chile, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Panamá y Venezuela. Respecto a la posición que ocuparía en España, no podemos hablar porque, desgraciadamente, la telenovela colombiana no está en el catálogo español.

La nostalgia

Recopilando los datos del fenómeno que la primera temporada de esta telenovela está cosechando en Netflix, hemos podido advertir que la nostalgia es algo a lo que muchos usuarios de Netflix recurren, sobre todo en América del Sur. Y es que, además de la serie protagonizada por Betty y don Armando, 'Pasión de Gavilanes' también está muy presente en las listas de estos países, repitiendo el fenómeno de 'Yo soy Betty, la fea' y reafirmando que, en ocasiones, más vale volver a ver algo que te encanta que adentrarte en nuevas historias.