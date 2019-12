Fernando López Puig: "Intentamos recuperar 'Los Misterios de Laura' con plataformas pero no están interesadas"

A falta de unos meses para cerrar el año 2019, llega el momento de hacer balance del último curso televisivo: del gran fracaso de 'El Continental a la sorpresa de 'La caza. Monteperdido' o el regreso de 'La otra mirada'. FormulaTV ha hablado con Fernando López Puig, director de Contenidos de Televisión Española, para analizar la temporada 2018-19 de La 1. "No ha sido un buen año en términos de audiencias con la cadena tocando mínimos", afirma con sinceridad el directivo.

Fernando López Puig, director de Contenidos de Televisión Española

Pero más allá de los estrenos de ficción, el pasado curso televisivo estuvo marcado por la despedida de Carlos Alcántara, el alma de 'Cuéntame cómo pasó'. López Puig hace balance de este giro de la ficción de Ganga Producciones que se ha visto obligada a reinventarse con su vigésima temporada. Por el momento, el ente público no piensa en la despedida definitiva de la familia Alcántara porque considera que "no hay razones para planteárselo".

Un año se cierra pero otro comienza con destacadas novedades. La 1 estrenará en 2020 la undécima edición de 'Operación Triunfo' y la cuarta temporada de 'El Ministerio del Tiempo', entre otros proyectos que ya están en producción. Además, el responsable de contenidos desvela si hay posibilidades de recuperar 'Los misterios de Laura', la icónica serie protagonizada por María Pujalte que los espectadores siguen demandado.

Hay una desafección del público general con la televisión lineal

Fernando López Puig: El 2018-19 no ha sido un buen año en términos de audiencias. La cadena ha tocado mínimos. Creo que es un poco el resultado de nuevos consumos, de la fragmentación de la televisión, de perder ser referente y, sobre todo, cuando hay cambios en el Estado, repercute siempre en la cadena pública. Y es algo que es así: hay una desafección de cierta parte de la audiencia, ¿no? De pronto dejan de verte. Esto ha ocurrido siempre que ha habido un cambio de gobierno. Estamos un poco en esa fase donde pensamos que podemos recuperar poco a poco a esa audiencia. Pero ahora, este ciclo coincide justamente con la desafección del público general con la televisión lineal. Es un poco la tormenta perfecta. De alguna manera, notas que has perdido espectadores, pero también es más difícil recuperarlos. Además creo que las cadenas cada vez están perdiendo, quitando Telecinco, la marca como cadena y está ganando la marca como programa. Entonces, la gente va a ver productos, ya no va tanto a poner una cadena y a dejarla en standby. Telecinco ha sabido conservar esos parámetros de cadena. Creo que nosotros lo que tenemos que hacer es volver otra vez con contenidos, intentar buscar a ese espectador que todavía tenemos. El objetivo es recuperar esa confianza con el espectador de la pública.

Carlos (Ricardo Gómez) y Karina (Elena Rivera) en su despedida de 'Cuéntame'

Carlos Alcántara no solo era el heredero de 'Cuéntame', también de las tramas

FLP: Tanto a nivel de contenido como en el producto en sí mismo, el perder a Carlos Alcántara suponía despedir una trama importante, que desaparecía porque Carlos era de alguna manera, como su padre le llama "el heredero". Además del heredero de la ficción, el personaje era el heredero de esas tramas. Por otro lado, es la pérdida de una parte de un perfil de la audiencia que seguía mucho las tramas de Carlos y que pensábamos que había que compensarlo con María. Con toda la trama de María avanzamos un poco más y dimos un salto en la edad de ella, para subirla un poco. No llegaba a Carlos, pero subirla a esa juventud, que volviera a identificarse con la gente joven de ahora y luego con la gente que fue joven en aquella época.

Luego la trama de la separación. Esa separación tácita de la pareja nos parece que fue muy interesante, creo que Ana Duato ha regalado algunos de los mejores momentos de la serie. Pero luego también nos abre un panorama muy interesante. Se trata de un matrimonio separado, de mutuo acuerdo, que podemos otra vez volver a unir o no. Hay una serie de relaciones que a mí me parecen muy modernas o distintas a las que habíamos concebido como los abuelos Alcántara. Porque llegó un momento que eran los abuelos Alcántara y lo que hemos hecho ha sido rejuvenecerles. Creo que todo eso va a jugar a favor de 'Cuéntame' y, de hecho, esta temporada está siendo magnífica. Además, hemos mandado a Toni a la Guerra del Golfo y va a tener ahí una serie de peripecias muy interesantes, y la familia se va volcar. Inés va a tener una trama y María va a seguir con esa relación.

¿Estáis trabajando ya en la temporada 21 de 'Cuéntame cómo pasó'?

FLP: Estamos atisbando, según termine esta segunda parte de la temporada 20, posibles tramas potentes de la siguiente. Estamos ya pensando en que sí, en que continúa.

Nunca pienso en la despedida de 'Cuéntame', creo que no hay razones para planteárselo

FLP: Nunca pienso en la despedida de 'Cuéntame', creo que no hay razones para planteárselo. Pienso, extrapolando, como con los telediarios: nunca piensas que vas a dejar de dar información. Eso, creo, es lo que tiene 'Cuéntame', tiene una vida muy larga. Será un poco el espectador el que decida: "Oye, ya me he cansado de esto". Creo que siempre tiene algo que reverdece, algo de juventud, que ya quisieran muchos de los nuevos productos que vamos estrenando.

Una de las grandes sorpresas de la pasada temporada fue 'La caza. Monteperdido', que finalmente acabará teniendo una segunda tanda de episodios. ¿Cómo valoráis esta respuesta por parte de la audiencia?

FLP: Muy bien. 'Monteperdido' tiene el aliciente del thriller. Creo que el thriller es un género que nos funciona muy bien, que convoca, porque es uno de los paquetes que siguen sentando al espectador delante de la pequeña pantalla. Ahora mismo hay poco contenido que siente a un espectador y que no diga "venga pues lo veo mañana o lo veo en la tablet, o lo veo cuando me lo empaqueten todo en una plataforma". El thriller y el policiaco sigue teniendo ese aliciente. Creo que 'Monteperdido' es una serie muy clásica. Bueno, en el fondo no tan clásica porque luego está cargada de silencios y símbolos. Nos preocupaba que el espectador no entrara, que en algún momento le alejara esa especie de vacíos que pudiera tener, pero ha respondido muy bien. Por eso volvemos con 'La caza. Tramuntana', que es trasladar a estos dos guardias civiles a otro sitio, en otra región, con un nuevo caso. Creo que los personajes funcionaron muy bien y que el misterio se va a repetir. Estoy muy esperanzado. Digamos que 'Malaka' es un poco el 2.0. Aunque 'Malaka' es un producto más arriesgado en ese sentido, en la apuesta visual, pero sigue la misma línea que 'Monteperdido' de género policiaco.

'El Continental'

El espectador no coincidió con nuestra opinión sobre 'El Continental

FLP: 'El Continental' formaba parte de esa estrategia de buscar contenidos nuevos. Me sorprendió mucho el desapego del espectador. No esperaba que fuera a ser tan grande. Siempre piensas: "no somos una cadena que tenga mucho un efecto llamada por cadena en sí mismo". Entonces, tienes que tener productos muy potentes para que la gente, sabiendo que no es su cadena de cabecera, vaya a verte. Pensamos que 'El Continental' era esa búsqueda, buscar un producto distinto y yo creo que la oferta que le hicimos al espectador no la vio, no se encontró a gusto. A mí me parecía como una gran opereta 'El Continental', algo como muy creado, muy de jugar en esa especie de pasado absolutamente inventado. Pero el espectador no coincidió con nuestra opinión. Nos hizo reflexionar sobre hasta dónde puedes llegar con los nuevos contenidos o con los contenidos alternativos y pensar otra vez en, digamos, reagruparse. Pero también como cadena pública podemos y debemos arriesgarnos más que una privada. Evidentemente una privada tiene que tener una audiencia sí o sí, porque hay un anunciante que al final la mantiene. Para mí es un lujo, pero tampoco te puedes olvidar de la gente. No puedes darles la espalda. Al final, tú tienes que ir a por el espectador, con esa posible libertad de poder ofrecer algo que no está dentro de la pizarra generalista.

Los finalistas del casting de 'OT 2020'

Próximamente se estrena 'Operación Triunfo 2020' en La 1. Como ha ocurrido en el pasado, esta tercera edición de esta etapa podría sufrir síntomas de desgaste. ¿Vais a introducir algún cambio para mejorar la audiencia?

FLP: Sí. 'OT' es un programa tan potente, tan poderoso. Y luego tan basado en la industria discográfica que, por una parte, había como cierto agobio de decir es que no puedes sacar tantas ediciones de gente que quiere triunfar, porque no puedes absorberlo. Ni la audiencia ni el público pueden absorber un bombardeo así. Está pasando un poco con el pop como está pasando con las plataformas: hay una oferta tan grande y tan variada, que tienes tantos estilos que están funcionando que ya no es esto de "es que tengo que ser un Bisbal". No, es que no te hace falta ser Bisbal, porque tenemos unos circuitos diferentes. Pero tampoco creemos que eso sea lo importante, no queremos generar grandes estrellas, sino que el fin de 'OT' sea el de generar, por supuesto buenos cantantes, pero buenas personas. Personas que se han formado en una academia, que hayan convivido y que, al final de todo el proceso gane el que mejor canta, pero también con el que más me he sentido identificado. 'OT' es un formato con muchas capas. Se trata de un talent show donde también hay temas sociales, tema de edades, de clases... Hay muchos temas que en convivencia son importantes, por eso intentamos que podamos sacar buenas personas del casting.

Entre los proyectos de ficción para 2020 se encuentra 'Hit', ¿qué puedes adelantarnos de esta serie?

FLP: 'Hit' es un proyecto muy interesante sobre un profesor que se llama Hugo y que está estableciendo un nuevo concepto de educación en una escuela con chavales que está un poco fuera o que son un poco negativos respecto al resto de compañeros. Es una serie de va a hablar de cómo integrar a estos chavales con métodos alternativos.

Tras una larga espera, los 'ministéricos' están de enhorabuena con el regreso de 'El Ministerio del Tiempo'. ¿Cómo será esta cuarta temporada?

FLP: Volvemos otra vez al Ministerio de la primera temporada, con tramas más autoconclusivas.

¿'El Ministerio del Tiempo' vuelve para quedarse?

FLP: Sí, por mí sí. En televisión siempre tenemos la condición de decir "la audiencia no es lo importante, pero sí cuenta" y el caso más reciente es de 'La otra mirada'. Nosotros decidimos hacer una segunda temporada sin ser una serie que haya despuntado, no ha tenido un 20%. Bueno, ahora que tenga una serie un 20 es muy difícil, pero bueno... Si nos parecía que por el contenido era necesaria porque tiene un público fiel. Creo que 'El Ministerio del Tiempo' también tiene esta condición. Además, a pesar de que tuvo un desgaste de las tres temporadas, creo que no estuvo muy bien programada. Creo que es una serie necesaria, porque habla de la historia pera al final habla de cómo somos hoy y eso es interesante.

'Los Misterios de Laura'

Durante años, hemos preguntado insistentemente por el estreno de 'La otra mirada'. Ahora, toca preguntar por el regreso de 'Los misterios de Laura', que sigue siendo muy demandado en redes sociales.

FLP: Tengo dos espinas clavadas. Creo que la crisis y el no poder emitir ciertas series las perjudicó. Tener un año y pico de una serie guardada en un cajón, no es bueno: 'La República' es un caso clarísimo de ello. Además de 'Los Misterios de Laura', nos piden 'El Caso. Crónica de sucesos'. Pero de momento no se puede decir nada.

En los últimos años, hemos visto cómo series de la televisión lineal tenían una segunda vida en plataformas o canales de pago. ¿Podría darse este caso con 'Los Misterios de Laura'?

FLP: Creo que 'Los Misterios de Laura' está un poco separada en el tiempo, no tan reciente como 'Vis a vis. Pero sí lo hemos comentado con alguna plataforma, porque es verdad que ahora mismo no vamos a la coproducción, pero sí muchas veces a la colaboración: de derechos, de ventanas... En principio, no hay plataformas interesadas.

Pero, ¿seguís abiertos a la posibilidad de recuperar la serie?

FLP: A mí me parece una de las grandes marcas que ha tenido esta empresa.