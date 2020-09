Fernando Simón desmiente a Jesús Calleja sobre el contenido de 'Planeta Calleja'

Una de las entregas de 'Planeta Calleja' que más interés suscita es aquella que se emitirá este viernes 2 de octubre en Telecinco y en la que Fernando Simón será el invitado del programa. Este inmensa curiosidad viene originada por la cantidad de horas que el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias ha ocupado en las numerosas ruedas de prensa que ha protagonizado para explicar la evolución de la pandemia del coronavirus, lo que le ha convertido en un personaje muy mediático. Muchos han criticado que el médico zaragozano haya participado en un programa de entretenimiento en una cadena privada cuando la situación sanitaria en España no está controlada.

Fernando Simón bucea en 'Planeta Calleja'

Debido a la creciente expectación por la aparición de Simón en este espacio, Jesús Calleja concedió una entrevista a la Cadena Ser para explicar qué temas fue los que abordó con él durante la grabación del programa, que tuvo lugar en Mallorca. "Hablará de qué se hizo mal, qué se ha hecho bien, cuál es el presente que tenemos en este momento, qué va a pasar de aquí a enero, qué va a pasar de enero a junio y cuándo va a acabar esta pandemia. Da fechas concretas de cómo va a ser el proceso y cuándo se va a acabar la pandemia", explicó el presentador.

Calleja afirmó, por tanto, que Simón daría en su programa la fecha exacta del fin de la pandemia o que explicaría cómo se desarrollará la situación sanitaria en la primera mitad de 2021. Una información de servicio público que muchos consideraban que Simón tendría que haber dado en una de sus habituales ruedas de prensa y no en un programa de televisión. Una periodista le trasladó estas dudas al director del CCAES, preguntándole si es verdad que manejan estos datos y que, de ser así, por qué no los han compartido ya con la población y sí han sido utilizados como "gancho mediático" para un programa.

Simón desmiente a Calleja

"Ha utilizado un término que yo no conocía, lo de gancho mediático, yo creo que es básicamente eso. No hay ninguna información que no hayamos discutido en las ruedas de prensa", ha comenzado diciendo Simón, desmintiendo así las palabras de Calleja. El director del CCAES ha explicado que no ha dado en el programa información nueva sobre la crisis sanitaria ni se han tratado temas que no se hayan "discutido hasta la saciedad en muchos periódicos". Simón ha matizado que sí que habrá conversaciones entre ambos "en las que a lo mejor podemos discutir un poquito más en detalle" los temas que se anuncian en las ruedas de prensa.

'Planeta Calleja' da el salto a Telecinco

Consciente del interés que despierta esta entrevista de Simón en 'Planeta Calleja', Mediaset España ha decidido programar de manera excepcional el programa de Calleja en Telecinco y no en Cuatro, donde se emite habitualmente. En las promos lanzadas hasta el momento, podemos ver a Simón en Mallorca practicando dos de sus deportes favoritos, el submarinismo y a escalada, y confesándole a Calleja que "necesitaba vacaciones, no daba para más". Habrá que esperar al viernes para conocer todos los detalles de la charla entre ambos.