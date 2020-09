Jesús Calleja defiende a Fernando Simón: "Todos usan sus canales para hablar y luego se van a otros programas"

El programa de 'Planeta Calleja' que Fernando Simón protagoniza y que se emite el 2 de octubre en Telecinco ha suscitado gran polémica. Una parte de los espectadores no ve con buenos ojos que, dada la situación actual, el epidemiólogo se haya desplazado a Mallorca para grabarlo. Jesús Calleja ha concedido una entrevista a El Faro de Cadena Ser donde ha relatado algunos aspectos de dicho programa.

Imagen del programa de 'Planeta Calleja' con Fernando Simón

El aventuro ha aclarado que fue él quien llamó a Simón, ya que conocía que le gusta escalar. "Si hay una persona a la que pudiéramos hacer preguntas que no fueran las que están ya hechas en las comparecencias, ese es Fernando Simón", defendía Calleja, quien asegura que responderá a cuestiones sobre el futuro inmediato, cuándo acabará la pandemia y también explicará por qué se equivocaron en los primeros meses.

"El programa es muy sorprendente porque no ha esquivado ninguna pregunta", aseguraba. Jesús Calleja era cuestionado por si entendía la polémica que se había creado en torno a este programa: "Comprendo todas las circunstancias, pero lo que me parece a veces curioso es que alguien intente censurarte. Yo quiero preguntar lo que creo que todos los españoles queremos preguntarle a ese señor". En suma, apostillaba a la diferencia entre hablar en una comparencia y hacerlo fuera de esa presión, como ha ocurrido en 'Planeta Calleja'.

Primera entrevista fuera de una comparecencia

Por otro lado, Jesús Calleja se mostraba orgulloso de que el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias hubiera querido estrenarse en 'Planeta Calleja': "Todo el mundo utiliza sus canales institucionales para hablar y luego también se va a otros programas". El presentador hacía un alegato a favor de la libertad para expresarse y pedía que, gustara o no su figura, "tenemos la suerte de que nos va a contar cosas que a lo mejor no ha contado en otro foro". Por último, remataba: "No condenemos o aplaudamos sin haberlo visto todavía".