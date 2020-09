Fernando Simón se niega a hablar de 'Planeta Calleja': "Son mis vacaciones, no las voy a comentar"

Fernando Simón se ha convertido en un habitual de nuestra televisión, aunque no haya sido por buenos momentos. Sus comparecencias sobre la gestión de la crisis del coronavirus en nuestro país son comentadas en todos los programas y ha logrado ser la cara visible de la pandemia desde sus inicios. Tal punto ha alcanzado su fama que Jesús Calleja ha querido contar con él para un programa de 'Planeta Calleja'.

Fernando Simón durante su comparecencia el pasado 21 de septiembre

Sin embargo, la participación del director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias ha quedado en entredicho, sembrando la polémica por muchos que lo criticaban por ir a la televisión cuando el país ha entrado en una segunda ola del Covid-19. Simón regresaba al trabajo el 21 de septiembre y, con motivo de su vuelta, algunos periodistas aprovechaban para preguntarle acerca del programa de Cuatro que se grabó en Mallorca.

"En cuanto a mis vacaciones, son mis vacaciones. Si no les importa, no las voy a comentar", respondía el médico durante la comparecencia. "El programa ya lo verán", contestaba a la nueva pregunta del periodista. Pero las cuestiones acerca de su participación no quedaron ahí, pues fue cuestionado por el dinero que había percibido por su aventura con Calleja: "Yo no cobro prácticamente por nada, solo por mi salario. No entiendo la pregunta".

Fernando Simón justifica su presencia

En el avance aportado por Mediaset sobre la grabación de esta entrega de 'Planeta Calleja', el epidemiólogo aseguraba que necesitaba unas vacaciones: "Afortunadamente, he podido cogerlas porque tenemos un equipo excelente en el Ministerio". En suma, añadía que "ya no daba para más" después de todos los meses que lleva siendo uno de los responsables de la gestión de la pandemia.