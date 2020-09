Fernando Simón se defiende de las críticas por participar en 'Planeta Calleja'

Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias del Ministerio de Sanidad, está en el ojo del huracán por haberse tomado unas vacaciones en los últimos días y acudir a la grabación de una entrega de 'Planeta Calleja' con Jesús Calleja para Cuatro en estos días que ha tenido libres. Esta decisión ha creado una auténtica división de opiniones ya que mientras algunos defienden que Simón merecía descansar, otros afirman que ante la segunda oleada de la Covid-19 este no debería haberse marchado de vacaciones.

Fernando Simón en MallorcaGtres

Cabe recordar que el epidemiólogo ha viajado hasta la localidad de Cala Millor (Son Servera) para grabar su participación en 'Planeta Calleja'. Allí se le pudo ver días atrás subido en un globo aerostático y este jueves 17 de septiembre salían a la luz unas imágenes suyas en las que aparecía preparándose para bucear con Calleja. Parece que ambos han descubierto el fondo marino de Mallorca, algo que veremos en unas semanas en el formato de Cuatro que ultima ya el estreno de su nueva temporada en la cadena de Mediaset. Paralelamente, 'Informativos Telecinco' ha emitido unas imágenes en la que podemos ver los momentos de buceo de Simón y en dicho espacio se ha explicado que además, en 'Planeta Calleja' les veremos realizando excursiones por cuevas marinas y practicando la espeleología.

Fernando Simón en 'Planeta Calleja'

Fernando Simón justifica su presencia

Paralelamente, el grupo de comunicación también ha adelantado unas imágenes de la entrega en las que vemos a Simón justificar su presencia en el formato. "Necesitaba unas vacaciones, que afortunadamente he podido coger porque tenemos un equipo excelente en el ministerio (...) ya no daba para más y mi mujer tenía que trabajar y no ha podido venir", afirma Simón, confesando además a Calleja que "estoy encantado de venir conmigo". Por su parte, el aventuro ha adelantado que "hemos tenido unas tertulias muy interesantes sobre qué cosas se han hecho bien, qué cosas se han hecho mal, qué va a pasar y cuándo va a terminar esta pandemia". Unas conversaciones que el aventurero califica como "impactantes".

Esther Palomera le critica en 'AR'

De la ausencia de Simón en Madrid se ha hablado en 'El programa de Ana Rosa' este mismo jueves. La presentadora del formado Ana Rosa Quintana ha defendido que el epidemiólogo sí merece tener unas vacaciones y descansar tras todo el trabajo hecho estas semanas: una postura que no han apoyado una de sus colaboradores. Esther Palomera cree que no tiene demasiado sentido "que se preste a grabar un programa así (...) el personaje ya ha superado a la persona (...) y él debería estar dedicado a asuntos distintos". Por su parte, Eduardo Inda se ha mostrado a favor de esta grabación ya que considera a Calleja "un tío excelente" pero no ha dudado en calificar a Simón del "mayor incompetente sobre la faz de la tierra".

Fernando Simón, grabando 'Planeta Calleja'Gtres

Calleja "se cuela" en 'Antena 3 noticias'

Paralelamente, la polémica se ha abordado también en 'Antena 3 noticias 1'. En el informativo de Atresmedia se ha hablado incluso de la grabación de 'Planeta Calleja', al que como era previsible no se ha nombrado directamente. En todo momento se ha hablado de "un programa de televisión" para evitar hacer cualquier tipo de publicidad a la competencia. En el espacio informativo se han recogido además las declaraciones de Salvador Illa, ministro de Sanidad, que no ha dudado en defender a Simón de las críticas. "Me parece justo que esta persona tenga una segunda semana de descanso después de todo el trabajo que ha hecho desde el pasado mes de febrero", ha afirmado tajante este en una entrevista a RNE.