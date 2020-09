Fernando Simón participará en la nueva temporada de 'Planeta Calleja'

A muchos ha sorprendido que Fernando Simón, epidemiólogo y director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias del Ministerio de Sanidad, no haya estado presente en las últimas ruedas de prensa que se han realizado en Madrid para informar del estado de la pandemia del coronavirus Covid-19 en nuestro país. Su lugar en las últimas convocatorias con la prensa lo ha ocupado la secretaria de Estado de Sanidad Silvia Calzón. Esta ha sido precisamente la encargada de explicar a los medios que este se encontraba descansando de vacaciones.

Fernando Simón y Jesús Calleja

Pues bien, tras una oleada de críticas en redes sociales y algunos medios de comunicación por esta ausencia de Simón, ahora hemos conocido el paradero real del conocido epidemiólogo. Este ha querido aprovechar su tiempo de vacaciones para participar en uno de los programas más seguidos de Cuatro, 'Planeta Calleja'. Tal y como informa Diario de Mallorca, Simón será uno de los invitados de la nueva temporada del exitoso formato conducido por Jesús Calleja; una participación que se ha grabado precisamente en los últimos días en Mallorca.

Simón y Calleja han estado grabando en la localidad de Cala Millor (Son Servera) y según el citado medio, se les ha visto subiendo en un globo aerostático para recorrer juntos la zona. Como suele ser habitual en este tipo de grabaciones, los responsables de seguridad del formato impidieron a los habitantes del lugar acercarse a la grabación para saludar a ambos, evitando así que incluso pudiesen captar imágenes de ambos juntos para intentar guardar el secreto de su participación; una información que finalmente sí se ha filtrado y que probablemente será confirmada en breve por la cadena.

Lomana carga contra Fernando Simón

Durante toda la crisis de la pandemia, Fernando Simón ha sido uno de los rostros más importantes, siendo el responsable de informar a diario de la evolución de la misma. Este tiempo ha tenido muchos defensores, pero también infinidad de detractores, especialmente personas que se mostraban contrarias al Gobierno. Una de ellas es Carmen Lomana, quien no ha dudado en criticar duramente el trabajo y también el físico del epidemiólogo. "Le hace falta que aparezca más aseado y con el pelo, que parecía (...) no sé lo que parecía (...) una escarola ese pelo (...) le vendrá bien aparecer un poco más aseado", afirmó esta en Cadena Cope, criticando también uno de sus últimos looks elegidos: "Esa chaqueta gris, que yo la tengo grabada en mi cabeza. Llena de pelotillas".