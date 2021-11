Todo tiene un principio y un final. Nunca es fácil cerrar una serie de largo recorrido, pero el 2022 vendrá cargado de despedidas de ficciones que nos acompañan desde hace años. Títulos como 'The Walking Dead' o 'Better Call Saul' dirán adiós para siempre. Precisamente de la exitosa precuela de 'Breaking Bad' es de la que emanan las últimas novedades. A principios de 2020, supimos que el drama de AMC llegaría a su fin con su sexta temporada, de la que ahora hemos descubierto más detalles.

Rhea Seehorn y Bob Odenkirk en 'Better Call Saul'

Según publica Variety, la temporada final de la ficción, que contará con 13 capítulos, se dividirá en dos partes. Si bien aún se desconoce cuántos capítulos tendrá cada una de ellas, ya sabemos cuándo estará disponible la primera tanda: en primavera de 2022. No hay que olvidar que la producción abordó algunos retrasos en su rodaje debido a que Bob Odenkirk sufrió un ataque al corazón durante el mismo. Rhea Seehorn, que da vida a Kim Wexler en la aclamada serie, ha asegurado estar entusiasmada con los nuevos guiones: "Esta temporada es una locura. Va a dejar a la gente boquiabierta. No puedo esperar a que se estrene".

Nuevas ideas

Por otra parte, la estadounidense también ha querido hablar de su papel en la serie de formato breve 'Cooper's Bar', donde interpreta a Kris Latimer, personaje que, como bien indica la actriz, no tiene nada que ver con el que da vida en 'Better Call Saul': "En ella soy una absoluta gilipollas; soy horrible, lo cual es divertido. Es increíblemente diferente a Kim Wexler. [...] Es divertido estar trabajando en estos guiones para 'Cooper's Bar' y pensar en Kris, alguien que simplemente grita y chilla a la gente y no tiene ningún tacto", ha proseguido.

'Cooper's Bar' surge como un proyecto para The Content Room, compañía encargada de producir varias series cortas surgidas como oportunidades de patrocinio para los anunciantes, como por ejemplo 'Fear the Walking Dead: Flight 462'. Kim Granito, vicepresidente ejecutivo de Content Room y marketing integrado de AMC, señala la importancia que ha ganado este tipo de contenidos en términos de publicidad: "Siempre hemos sabido que a los fans les gustan estos contenidos extra, que tienen un buen rendimiento y que ganan premios, pero ahora sabemos que a los anunciantes también les gusta", ha comentado.