El creador de 'Better Call Saul' da una pista clave de cara al final de la serie

El universo de 'Breaking Bad' se ha construido sobre grandes personajes y pequeños detalles. Esa combinación será esencial una vez más en el desenlace de 'Better Call Saul', la precuela-secuela que culminará con una sexta temporada de trece episodios. A lo largo de ese bloque de capítulos, los guionistas tendrán que resolver multitud de interrogantes, que han sido abordados por uno de los creadores de la ficción, Peter Gould, en una reciente entrevista concedida a Entertainment Weekly.

Jimmy con una botella de Zafiro Añejo

"Quien vea la serie y se pregunte adónde se dirige, una de las preguntas que tienes que hacerte es '¿Qué se merece este hombre?'," plantea el showrunner, invitando a la reflexión acerca de las acciones de Jimmy McGill, que en la quinta temporada ha abrazado definitivamente el alter ego de Saul Goodman: "Obviamente el final último de toda la gente es la muerte, pero quizá ese no sea el punto en el que dejemos a este personaje. ¿Hay alguna manera de que se redima después de todo lo que ha hecho?"

Y esa no es la única gran pregunta, ya que hay otro personaje que ha despertado todo tipo de teorías entre los fans: Kim Wexler. "¿Dónde se encuentra mientras Saul Goodman está lidiando con Walt y Jesse?," comenta Gould. Lo que no hace el guionista es responder a esas preguntas, ya que esas resoluciones llegarán cuando la serie regrese a AMC, pero antes de despedirse sí que ofrece una pista a tener en cuenta: "No perdáis de vista el tapón de la botella."

Con esa sucinta advertencia se refiere al tapón que se encontraba en el cajón del despacho de Kim, el cual recogió antes de abandonar el bufete. Tras ese tapón hay toda una trama, ya que es un símbolo de su unión con Jimmy, y de aquellos buenos momentos que pasaron fingiendo que eran Viktor y Giselle para estafar al pardillo de turno. Además, la marca a la que pertenece ese estrafalario accesorio no es otra que Zafiro Añejo, que también tuvo presencia en 'Breaking Bad' cuando Fring se vengó de Eladio.

¿Regreso estelar?

Quizá la mayor duda con respecto al final no sea ninguna de las planteadas previamente, sino si veremos a Aaron Paul y Bryan Cranston retomando sus papeles una vez más en el spin-off. Ambos han declarado en repetidas ocasiones que estarían encantados de subirse al barco si los creadores de la serie encontraran la manera de hilvanarlo, y así lo ha vuelto ha manifestar Cranston hablando con Collider: "Lo haría sin dudarlo. Pero todavía no ha sucedido, es lo que te puedo decir, así que ya veremos."