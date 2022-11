Esta noticia contiene spoilers

El episodio "Descansa en paz" marca el final de las once temporadas de The Walking Dead. A pesar de que hay ya diversos spin-offs en marcha que continúan con el universo de la franquicia a partir de ahora, como 'The Walking Dead: Dead City', el fenómeno zombie de AMC llega a su fin después de unas últimas tandas de episodios. En este punto y final, los protagonistas, liderados por Daryl Dixon, consiguen infiltrarse en la Mancomunidad para enfrentarse a Pamela Milton, su gobernadora. Finalmente, consiguen su cometido sin muertes gracias al conmovedor discurso de Dixon, quien aboga por la unidad de la humanidad frente a los muertos vivientes. Gabriel abre las puertas de la ciudad y permite entrar a aquellos que habían quedado fuera por orden de los líderes anteriores.

Maggie en 'The Walking Dead'

Para alejar a los zombies de la Mancomunidad, utilizan la estrategia de Luke de atraerlos con música y,. Negan se ofrece apara evitar que el resto de su equipo tengan que hacerlo y Maggie le acompaña. Sin embargo, acaban decidiendo queque cometió, como le sucede a él. Pamela intenta suicidarse dejándose devorar por Lance Hornsby, convertido en muerto viviente, pero no lo consigue: Maggie le dispara antes de que lo haga. Esta última y Negan mantienen una conversación en la que, a pesar de que ella nunca pueda perdonarle del todo. Juntos protagonizarán 'Dead City',, y se estrena en abril de 2023.

Rosita no sobrevive al asalto para salvar a los niños de la Mancomunidad, entre ellos Coco, junto a Gabriel y Eugene. Rosita se despide de Eugene, quien un año después tiene una hija con Max a la que nombra Rosie. Coco es adoptado por Gabriel y acaban viviendo con Aaron y Jerry en la Zona Segura de Alexandría, mientras que Maggie es líder de la reconstruida Colonia de Hilltop. Daryl deberá explorar el mundo más allá de los Estados Unidos y descubrir los misterios del virus de los caminantes, tarea que llevará a cabo en el spin-off dedicado a él que está en marcha, en el que se desplazará a Francia en busca de los orígenes de la epidemia. Por otro lado, Yumiko y Magan se convierten en pareja, así como Mercer y la Princesa, y Lydia y Elijah. Con la encarcelación de Pamela, Ezekiel se convierte en gobernador de la Mancomunidad, ahora unida a Alexandría, con Mercer y Caro como parte de su gobierno.

Rick y Michonne reaparecen

Rick Grimes y Michonne, quienes abandonaron la serie temporadas atrás, regresan brevemente en el final del episodio. Michonne escribe a Judith que confía en que Rick está vivo. Se ve como Rick deja la mochila con sus botas y el dibujo que más tarde Michonne encontraría, antes de ser apresado por el Ejército de la República Cívica. También aparece Michonne a caballo, a punto de enfrentarse a una descomunal horda de zombies mientras va en busca de Grimes. Esto anticipa el próximo spin-off que ambos protagonizan y que verá la luz en 2023.