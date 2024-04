'First Dates' amplía su universo con 'First Dates Hotel' tras su adaptación en un crucero

Por Mario de Hipólito de Sande |

Las citas de 'First Dates' este verano saldrán del restaurante como ya lo hicieron en 2020 con 'First Dates Crucero', donde los participantes se conocían en un ostentoso y enorme barco. Mediaset España prepara 'First Dates Hotel', una nueva versión del programa en el que las citas tendrán lugar en un lujoso y romántico hotel en el mediterráneo. Todo el equipo del programa, incluido Carlos Sobera, se trasladará a esta nueva ubicación para seguir de cerca cada paso que den los huéspedes del hotel en sus relaciones.

'First Dates Hotel'

El programa busca mostrar más allá de lo que se suele ver sus emisiones normales., nada más. Con esta nueva apuestay las relaciones van avanzando.

Si después de la primera cita existe un sí mutuo, las parejas podrán seguir conociéndose en las instalaciones del hotel. Chill out, spa, veladas con música bajo la luz de la luna o incluso excursiones a la playa... Las parejas tendrán a su disposición una gran variedad de servicios únicos que podrán disfrutar en compañía de su cita y así conocerse más. De esta manera podrán descubrir si se trata de un nuevo amor o si por lo contrario, prefieren abandonar la aventura solos.

'First Dates Crucero'

'First Dates Crucero' fue una versión del programa que se comenzó a emitir en 2020, en la que los participantes se embarcaban en un crucero preparado para descubrirles el amor. Al igual que lo que se pretende hacer en 'First Dates Hotel', el programa buscaba ver cómo eran los primeros pasos de las relaciones que se iban estableciendo, de manera que los espectadores tuvieran la posibilidad de ver a las parejas en todo tipo de situaciones. Cada vez que una pareja pasaba a la segunda cita, el programa preparaba excursiones turísticas, actividades en las instalaciones del barco e incluso en el dúplex con jacuzzi que había en el camarote.