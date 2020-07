Saray explica por qué abandonó la final de 'MasterChef 8' insultando a Jordi Cruz

Dos meses después de presentar su "perdiz moribunda", como ella misma la define, Saray Carrillo sigue dando que hablar. La concursante más polémica de 'MasterChef 8' ha concedido una entrevista al programa de radio Xtra Morning, en la que ha repasado su paso por el talent y ha explicado por qué desapareció de la final que proclamó ganadora a Ana Iglesias.

El programa citó a todos los concursantes para arropar a los finalistas, pero apenas se vio a Saray unos segundos al entrar al plató. Según la cordobesa, todo tiene una explicación: "Vi que habían manchado mi imagen muchísimo y les dije a la productora que de alguna manera se retractase. Me dijeron que iba a hablar con los jueces e hicimos supuestamente las paces, pero eso no se emitió", ha dejado caer.

Saray, concursante de 'MasterChef 8', carga contra Jordi Cruz

La bomba estalló cuando Jordi Cruz, Samantha Vallejo-Nágera y Pepe Rodríguez valoraron a Ana Iglesias, a la postre vencedora. Saray asegura que Jordi Cruz comparó a ambas concursantes: "A mí me tiraban por tierra", apunta. Después llegaron los insultos: "Le dije 'tú qué quieres, payaso, qué quieres conmigo'". Se me fue la pinza", ha reconocido la andaluza.

La cosa no fue a más porque ella misma decidió abandonar el plató. "Desde la grada le empecé a decir cosas a Jordi y me piré. No iba a permitir que se me diese caña también en el último programa. A mí no me tienes que tirar por tierra, enano, playmóbil", ha dedicado Saray al cocinero, a quien parece que no perdona.

También ha denunciado ser víctima del veto de la productora Shine Iberia, que según su versión habría dado indicaciones expresas al resto de participantes. "Mantengo contacto con algunos compañeros, aunque desde la productora del programa se le ha prohibido a los concursantes que me hablen, han ido llamando a uno por uno para que no me hablen ni me etiqueten en fotos. Me han vetado totalmente", ha zanjado.

"Fue un suicidio televisivo"

Saray ha explicado por qué hizo realmente el famoso plato con la perdiz entera y solo tres tomates encima. Estaba "harta" de aguantar las supuestas preferencias en los análisis de los jueces. Después de recibir "palo tras palo", explotó: "Me volví loca (...) El día de la perdiz tuve una discusión muy fuerte con Teresa, me dio un ataque de ansiedad que eso no se emitió. Me quité el delantal y dije me a tomar por saco Masterchef, me piro de aquí, pero me hicieron entrar porque tenía contrato". Con la perdiz, asegura, "me iba seguro, fue como un suicidio televisivo".

Niega la filtración

La cordobesa ha calificado a los jueces como "muñecos de cera" y critica el funcionamiento del talent: "Son valoraciones de pinganillo, nada es de verdad", ha atizado. Sobre la presunta filtración de los ganadores con una captura de Instagram, ha negado rotundamente que ella fuese la responsable. "Yo eso no lo he filtrado ni de coña. Se han portado como perros conmigo, pero no soy tan tonta de decir quién son los ganadores y encima tener que pagarle una multa de 100.00 euros", ha reflexionado.