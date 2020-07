Saray vuelve a la carga: "He tenido advertencias de 'MasterChef', pero no creo que me manden un matón"

Ana Ibáñez se proclamó ganadora de la octava edición de 'MasterChef' pero no hay duda de que la gran protagonista ha sido Saray Carrillo. La exconcursante no ha parado de ser noticia mientras participaba en el talent, pero también lo ha seguido siendo una vez expulsada, pues ha estado concediendo entrevistas y hablando en sus redes sociales sin ningún tipo de filtro.

Saray, en 'MasterChef'

Después de contar cómo vivió la final y el encontronazo que tuvo con Jordi Cruz, Saray ha concedido una entrevista a Va de tele para repasar las polémicas y para hablar de cómo es actualmente su relación con Shine Iberia, la productora. "Me han vetado directamente. Quieren ser mis representantes pero me bloquean", poniendo como ejemplo que todos sus compañeros han ido al restaurante y a los campamentos menos ella.

"Muerta de hambre, te vamos a arruinar"

Aunque en un principio quería ser prudente, poco a poco ha ido soltándose hasta admitir lo siguiente: "No quiero liarla parda, pero he tenido advertencias de la productora". Dicho esto, añade entre risas: "Pero no creo que MasterChef me vaya a mandar un matón para contarme el pescuezo". La exconcursante ha llegado a confesar qué tipo de "advertencias" son las que ha recibido: "Tú eres una muerta de hambre, nosotros tenemos mucho dinero y te vamos a arruinar la vida. Vas a tener que trabajar toda tu vida para pagarnos".

Por ahora, Saray se mantiene en la idea de que quiere seguir relajada, aunque reconoce que sigue con la intención de participar más adelante en un reality: "Me he quedado con la cosilla de que la gente me conozca realmente como soy". "Ahora sinceramente estoy en mi casa tocándome el chocho tranquilamente. Me han llamado de muchos sitios pero ahora quiero tranquilidad", añade sin decir de qué se trata.

¿Fueron homófobos los jueces?

En el citado magazín preguntan a Saray si cree que los jueces han sido homófobos con ella. "Mis compañeros eran todos sumisos y borreguitos. Yo no. Era distinta sin chupar el culo a nadie para seguir en 'MasterChef'", contestaba esquivando la pregunta. No obstante, se la repitieron y ya respondió: "No pienso que sean homófobos, de verdad que no lo pienso".

Contado todo esto, se ha pronunciado de nuevo sobre otros asuntos, como que no es "tan tonta" de filtrar el nombre de la ganadora porque de hecho no estaba ni en el plató en el momento en el que proclamaron a Ana la vencedora. También ha recordad que entró "en 'MasterChef' por ser gitana, por ser trans y por ser fuego, que saben que me enciendo rápido", matizando que aunque "sí que me presenté, pero yo no llamé", "sabía que entraba desde el minuto 1 por ciertas cosas que no puedo contar".